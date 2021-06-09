أبوظبي تعتمد استخدام تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر.

وجاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة "كوفيد-19" التي تقوم على أربع ركائز أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وهي التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

واعتمدت اللجنة نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، ويبدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، وتعتبر مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.



