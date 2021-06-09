شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الاستهلاك المفرط من الكافيين خطر على العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن مخاطر الاستهلاك العالى من الكافيين يوميا، حيث تبين أن استهلاك كميات كبيرة منه يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالجلوكوما السبب الرئيسي للعمى، بأكثر من ثلاثة أضعاف بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط العين، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وأكدت الدراسة أن المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من الجلوكوما يجب أن يقللوا من تناول الكافيين، حيث تبين تأثير تناول الكافيين على الجلوكوما وضغط العين(IOP) ، ويعتبر ضغط العين المرتفع أحد عوامل الخطر الأساسية للجلوكوما، على الرغم من أن العوامل الأخرى تساهم في هذه الحالة، وعادة ما يعاني المرضى من أعراض قليلة حتى يتطور المرض ويعانون من فقدان البصر بشكل مفاجئ.

وأوضح الباحثون أن هناك علاقة عكسية بين تناول الكافيين المرتفع ودرجات المخاطر الجينية لارتفاع ضغط العين، حيث استخدم فريق الباحثين قاعدة بيانات طبية لتحليل سجلات أكثر من 120،000 مشارك بين عامي 2006 و 2010، تراوحت أعمار المشاركين بين 39 و 73 عامًا، وتم فحص عينات الحمض النووي التي تم جمعها، مع التركيز على عدد المشروبات المحتوية على الكافيين التي يتم تناولها يوميًا ، وكمية الطعام المحتوي على الكافيين الذي يتم تناوله والأنواع المحددة.

وتوصل الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين أدى الى ارتفاع ضغط الدم وانتشار الجلوكوما، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 480 مليجرام أي ما يقرب من أربعة أكواب من القهوة يوميا، مما أدى الى زيادة معدل انتشار الجلوكوما بنسبة 3.9 أضعاف لدى أولئك الذين لا يشربون أي نوع من الكافيين أو يشربون أقل قدر من الكافيين.