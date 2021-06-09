فوائد المأكولات البحرية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - تعد المأكولات البحرية على مختلف أنواعها هي الأصناف التي لم تمتد لها يد البشر، وهي طبيعية ومفيدة بدون ألوان ولا مكسبات طعام، ولذلك فقيمتها الغذائية عالية، ويجب أن تحرص الأم على تقديمها للطفل، والدكتور محمد أبو داوود إختصاصي طب الاطفال يقدم لك شرحاً لأهم فوائد ومحاذير تقديم المأكولات البحرية للأطفال كالآتي.

فوائد المأكولات البحرية لصحة الطفل

تعزز الأسماك من مناعة الطفل

يحسن السمك من ذكاء الطفل وقدرته على التركيز بعد عمر السنتين لأنه يحتوي على كميات كبيرة من حمض أوميجا(3).

يحتوي السمك على بروتينات غير دهنية مفيدة لصحة الطفل.

يساعد السمك الرضيع على النوم الهاديء والمتواصل.

ويحتوي السمك على كمية وفيرة من فيتامين د المهم لنمو عظام وعضلات وأسنان الطفل.

فوائد المأكولات البحرية على دماغ الطفل

يزيد من قدرة الطفل على الانتباه



أظهرت دراسة أسبانية حديثة أن الأمهات الحوامل والتي تناولن طعاماً كان غنياً بالمأكولات البحرية المتنوعة والأسماك الدهنية قليلة الدهون وسمك التونة المعلب والمحار، ومع متابعة أطفالهن إلى أن وصلوا إلى سن الخامسة، ثم أجريت لهم اختبارات علمية خاصة لقياس مهارات الانتباه لديهم، وقد أظهر هؤلاء الأطفال معدلات أعلى في الانتباه من الأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على هذه المأكولات البحرية خلال فترة الحمل، مما يؤكد أهمية المأكولات البحرية لدماغ الطفل ومهاراته العقلية منذ أن يكون في مرحلة الحمل وحتى خروجه إلى الحياة.

أنواع المأكولات البحرية المسموحة للأطفال

يجب أن يحصل الطفل على السمك القليل الزئبق

الجمبري، الكابوريا، السلمون، سمك البلطي، سمك القد، سمك السلور، سمك البلوق، سمك الحدوق وسمك موسى، لاحتواء هذه الأنواع على كميات قليلة من الزئبق لكي لا يتعرض لخطر التسمم وأعراضه.