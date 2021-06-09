إليكم بعض الطرق للتخفيف من الانتفاخ بسرعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 47 دقيقة

يعد انتفاخ البطن من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، ويسبب في بعض الأحيان الحرج وصعوبة في اختيار الملابس.

لذلك، إليكم بعض الطرق التي تقلل من الإنتفاخ بسرعة:

– تجنّب الإفراط في الأكل: من الطبيعي الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام على عجلة، فعندما تأكل بسرعة لن تدرك مقدار الطعام الذي تناولته، ما يؤدي الى الامتلاء، لذلك حاول أن تأكل على مهلك، أن تمضغ الطعام جيّداً وألا تملأ طبقك.

– تجنب الأطعمة المسببة للحساسية: إذا شعرت بالإنتفاخ بعد تناول طعام معيّن، فمن الممكن أنك تحمل حساسية ضد هذا الطعام ما يؤدي الى شعورك بعدم الراحة وبالغازات. اللاكتوز والفركتوز والبيض والغلوتين هي من المكونات الشائعة في إيجاد صعوبة في هضمها.

– تجنب ابتلاع الهواء: عند تناول المشروبات الغازية أو مضغ العلكة يبتلع الانسان الكثير من الهواء، ما يسبب عدم الشعور بالراحة في البطن.

– تجنب الأطعمة الغنية بالألياف: احذر تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف فهي تنتج كميات كبيرة من الغازات.

– تناول الطعام على فترات منتظمة: يجب تناول وجبات على مدار اليوم للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، فترك فجوات كبيرة بين الوجبة والأخرى يمكن أن يؤدي الى تكوين بكتيريا الأمعاء للغازات.

– تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: تؤدي هذه الأطعمة لزيادة عدد بكتيريا الأمعاء الجيدة وتسريع عملية الهضم.

– تقليل تناول الصوديوم: فالأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الصديوم تحبس الماء داخل الجسم ما يؤدي الى انتفاخ البطن.