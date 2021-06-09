عالم فيروسات يصدم العالم: كورونا في حالة سبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "كورونا في حالة سبات سريرياً، ونأمل ألا يستيقظ"، عبارة أثار بها عالم فيروسات إيطالي الجدل في إيطاليا، بتشخيصه لحالة الفيروس الآن.

وقال ألبرتو زانجريلو، الطبيب الإيطالي الشهير ومدير مستشفى "سان رافاييلي" في ميلانو: "هذا الصباح كانت غرفة الطوارئ في مستشفاي مليئة بالمرضى المصابين بأمراض أخرى".

وأضاف: "لحسن الحظ لا يوجد مرضى يعانون من قصور في الجهاز التنفسي من "كوفيد-19"، وهذا بالنسبة لي يعني أن الفيروس سريرياً، في حالة سبات"، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.





وقبل عام قال "زانجريلو" بثقة إن فيروس كورونا "مات إكلينيكياً"، ليعود بالأمس في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية الإيطالية ليقول هذه المرة إن الفيروس التاجي "في حالة سبات".

وأضاف زانجريلو:" الفيروس موجود لأن هناك مئات الفيروسات من حولنا، لكننا الآن نبحث عن هذا، ولكن إذا بحثنا عن آخرين، فسنجد آخرين، ولكن ما هو مؤكد أنه يجب علينا التعامل معه بعناية".

وفيما يتعلق بارتداء الكمامات في الهواء الطلق أو الأماكن المفتوحة قال كبير الأطباء في "سان رافاييلى" إنها "لا معنى لها"، خاصة في الأماكن التي لا يوجد فيها ازدحام.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية، استغربت للغاية عندما صادفت أشخاصاً في وسط الغابة، على طريق بطول مجرى النهر اقتربوا مني ووضعوا أقنعتهم الواقية وهم مرعوبين كما لو كان الطاعون قادما".

ولذلك، حذر زانجريلو من أسلوب حياة وصفه بأنه "لا يقودنا إلى ذلك الوعي، وإلى التوازن العقلي والنفسي للأدلة والموضوعية والمعلومات الصحيحة".

ومع ذلك شدد على ضرورة العودة إلى الوضع الطبيعي "تدريجياً".