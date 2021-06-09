لقاح كورونا في مصر.. أول عبوة محلية من "سينوفاك" الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الأسبوع المقبل سيشهد إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا.

ويتم تصنيع لقاح "سينوفاك" حاليا في مصر، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بلقاح "سينوفارم" فمن المقرر بحلول منتصف الأسبوع المقبل وصول مليون جرعة، لافتة إلى أن إجمالي ما وصل من هذا اللقاح حتى الآن تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح "أسترازينيكا" أوضحت الوزيرة أن إجمالي ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أن العمل يجري على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك" والذي من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجاري.