كورونا في تونس.. 600 ألف جرعة لقاح من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، الأربعاء، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمقر المنظمة في جنيف.

وعبّر المدير العام للمنظمة العالمية عن استعداد المنظمة لزيادة كمية الجرعات التي تطلبها تونس من لقاحات كورونا ودعمها بجرعات أخرى من دول لديها فوائض، وذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.



وشدّد رئيس المنظمة على السعي لعقد اتفاق مع الحكومة التونسية لدعم مختصيها على صنع لقاح كوفيد-19 محليا بتونس ضمن اتفاق تعاون على المدى البعيد.

وشدد على أنه على المستوى القريب سيعمل على الاستجابة لطلب الحكومة بتسريع منحها جرعات من اللقاح قبل شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وذلك بإرسال نحو 100 الف جرعة لقاح إلى تونس خلال شهري يونيو ويوليو ونحو 250 ألف جرعة في سبتمبر ونحو 250 ألف جرعة بنهاية العام 2021.

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالعمل المهم، الذي قامت به تونس على مستوى مكافحة جائحة كوفيد-19، وأكد وقوف المنظمة إلى جانب تونس في مجهوداتها من أجل جلب اللقاحات في أسرع وقت.

من جانبه، أشار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى أن تونس كانت سباقة في الانخراط بمنظومة كوفاكس، وقال إنه أكد لرئيس المنظمة أن تونس لم تعد قادرة على انتظار شهري أكتوبر ونوفمبر للحصول على المزيد من الجرعات، رغم كفاءة المنظومة الصحية التونسية.

وتشهد تونس ارتفاعا في عدد الإصابات بوباء كورونا، حيث سجلت في آخر احصائيات رسمية لها 1433 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 358183 إصابة، من بينها 13126 حالة وفاة.



وتوصلت تونس إلى تلقيح نحو مليون و224 ألف تونسي منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا قبل 88 يوما.