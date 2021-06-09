كورونا في الجزائر.. مراكز متنقلة لتسريع التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت الجزائر مراكز تطعيم ضد كوفيد-19 في مناطق عديدة بأنحاء العاصمة في إطار حملة وطنية لتسريع مبادرتها لتطعيم مواطنيها.

تدفق المواطنون على خيام التطعيم التي نُصبت لتلقي جرعات التطعيم سواء الأولى أو الثانية. وجذب مركز واحد في ساحة الكيتاني 200 شخص في اليوم الأول للحملة.

وقالت الطبيبة هاني أثناء دوامها في مركز التطعيم: "نحن متفاجئون وسعداء بإقبال المواطنين، هناك إجابة مهمة على الحملة والتي ستستمر حتى سبتمبر. بدأنا في الجزائر بواسطة لقاح سبوتنيك والآن لدينا لقاحان آخران، وهما سينوفاك الصيني وأسترا البريطاني".

ومن المتوقع أن تستمر الحملة، التي بدأت، الأحد الماضي، وتستمر حتى سبتمبر/ أيلول.

وقالت الطبيبة عيساني: "نعم هناك الكثير من المواطنين خاصة اليوم، لقد بدأنا البارحة وقمنا بتلقيح 200 شخص، وكما ترى اليوم هناك العديد من الأشخاص. نقوم بالتلقيح ضد كوفيد19 للوصول إلى المناعة الجماعية وللقضاء على هذا المشكل الكبير وهو كوفيد19".

وحول سبب قدومه لتلقي التطعيم قال الجزائري فؤاد "لحماية نفسي مع تطور هذا الوباء من الأفضل الحصول على التطعيم لحماية أنفسنا وعائلاتنا".

وطلبت الجزائر ما لا يقل عن مليونين و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى الآن.

وبافتراض أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين، فهذا يكفي لتطعيم حوالي 2.9 بالمئة من سكان البلاد.

وقالت المُسنة حنيفة (80 عاما) "لقد جئت لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 حتى لا أمرض. أريد أن أكون دائما في حالة جيدة، لقد تلقيت التطعيم والحمد لله أشعر أنني بحالة جيدة وأخبروني أنه يمكنني المغادرة الآن"

وقالت فطيمة (71 عاما ): "جئت لأتلقى تطعيما ضد كوفيد-19 لكي لا نمرض وليختفي هذا الفيروس".

وسجلت الجزائر حتى الآن ما إجماله 131 ألفا و647 إصابة بكوفيد-19 و3537 وفاة منذ بدء الجائحة.