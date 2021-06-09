شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل الكالسيوم الأيونى فى الدم وما الأمراض التى يكشفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم الأيونى أو Ionized calcium هو كالسيوم في دمك غير متصل بالبروتينات، ويسمى أيضًا الكالسيوم الحر، ويكشف تحليل الكالسيوم الأيوني في الدم عددا من الأمراض، منها فرط نشاط الغدة الدرقية وغيرها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الكالسيوم الأيونى في الدم وما الأمراض التي يكشفها، وفقاً لموقع جامعة "ماونت سيناي" الأمريكية.

تحتاج كل الخلايا إلى الكالسيوم لكي تعمل، حيث يساعد الكالسيوم في بناء عظام وأسنان قوية، كما أنه مهم أيضاً لوظيفة القلب، كما أنه يساعد في تقلص العضلات وإشارات الأعصاب وتجلط الدم.

كيف تستعد لاختبار الكالسيوم الأيونى؟

يجب ألا تأكل أو تشرب لمدة 6 ساعات على الأقل قبل الاختبار.

يمكن أن تتداخل العديد من الأدوية مع نتائج فحص الدم.

سيخبرك الطبيب إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناول أي أدوية قبل إجراء هذا الاختبار.

لا تتوقف أو تغير الأدوية الخاصة بك دون التحدث إلى طبيبك أولاً.

لماذا يتم إجراء تحليل الكالسيوم الأيونى

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار إذا كانت لديك علامات مرض في العظام أو الكلى أو الكبد أو أمراض الغدة الجار درقية يمكن أيضًا إجراء الاختبار لمراقبة تقدم هذه الأمراض وعلاجها.

في معظم الأحيان ، تقيس اختبارات الدم مستوى الكالسيوم الكلي. يبحث هذا في كل من الكالسيوم المتأين والكالسيوم المرتبطين بالبروتينات.

قد تحتاج إلى إجراء اختبار منفصل للكالسيوم المتأين إذا كانت لديك عوامل تزيد أو تنقص مستويات الكالسيوم الإجمالية قد تشمل هذه مستويات غير طبيعية من الألبومين أو الجلوبولين المناعي في الدم.

النتائج الطبيعية لتحليل الكالسيوم الأيونى

تقع النتائج الطبيعية عمومًا في هذه المستويات:

الأطفال: 4.8 إلى 5.3 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) أو 1.20 إلى 1.32 ملليمول لكل لتر (مليمول / لتر)

البالغون: 4.8 إلى 5.6 ملجم / ديسيلتر أو 1.20 إلى 1.40 ملي مول / لتر

قد تختلف نطاقات القيمة العادية قليلا بين المختبرات المختلفة..

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية؟ قد تكون المستويات الأعلى من المعتاد من الكالسيوم المتأين ناتجة عن:

-انخفاض مستويات الكالسيوم في البول من سبب غير معروف مثل:

-فرط نشاط الغدد الجار درقية

-فرط نشاط الغدة الدرقية

-متلازمة الحليب القلوي

-المايلوما المتعددة

-مرض باجيت الذى يصيب العظام

-الساركويد وهو مرض يسبب عدد من الالتهابات في أجهزة الجسم المختلفة.

-كثرة الصفيحات (ارتفاع عدد الصفائح الدموية)

-الأورام

-فائض فيتامين أ

-فيتامين د الزائد

قد تكون المستويات الأقل من المعتاد بسبب:

-قصور الدريقات

-سوء الامتصاص

-تلين العظام

-التهاب البنكرياس

-الفشل الكلوي

-الكساح

-نقص فيتامين D