شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المنظمة لم توصى بأخذ جرعة ثالثة منشطة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر عبر الفيديو للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا بمنطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، كثقنا جهودنا ولدينا لجنة استشارية للمنظمة للجائحة غير اللجان الاستشارية الأخرى، للمساعدة فى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

وأضافت أننا نمنح الترخيص الطارئ للقاحات، وأمان اللقاح من أهم أولويات المنظمة، ويؤخذ فى الاعتبار، ولدينا 6 لقاحات تم ترخيصها من قبل المنظمة، لكن الترخيص الدائم يعتمد على توافر كل البيانات السريرية، وبعد تحليل البيانات يمكن أن يستغرق عاما كاملا.

وقال الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إن توصية منظمة الصحة العالمية بأخذ جرعتين من اللقاح فقط وليس 3 جرعات، وقد تم ترخيص 6 لقاحات من قبل المنظمة، وبعض منتجى اللقاحات يقولون إنه يمكن إعطاء جرعة ثالثة منشطة، لكن كل اللقاحات يجب أخذ جرعتين فقط منها، وباستثناء جونسون فهى عبارة عن جرعة واحدة فقط.

من جانبه أكد الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ بإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات آمنة ولا تسبب الوفاة، موضحا أن جميع هذه المعلومات عبارة عن شائعات، ولا تحدث انتكاسة نتيجة أخذ اللقاح.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس قد أكد أنه منذ بداية الوباء، علمنا أن اللقاحات ستكون أداة أساسية للسيطرة الفيروس، موضحا أن تطوير واعتماد عدة لقاحات آمنة وفعالة فى مثل هذا الإطار الزمنى القصير انتصار للعلم.

وأضاف أنه فى البلدان التى تتمتع بأكبر قدر من فرص الحصول على اللقاحات، نشهد انخفاضًا فى معدل الوفيات بين الفئات العمرية الأكبر سنًا، وتم الآن إعطاء أكثر من مليارى جرعة من اللقاح على مستوى العالم، لكن أقل من نصف واحد في المائة تم إعطاؤها في البلدان منخفضة الدخل.

وأضاف بدأ التطعيم في 77% من البلدان ذات الأوضاع الإنسانية، لكني أؤكد على كلمة أنه لايزال حجم الجرعات المعطاة في هذه الظروف غير كافٍ إلى حد كبير، لم يتم تضمين بعض الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، مثل الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، بشكل منهجي في الحملات.

وقال أعطى التوزيع غير العادل للقاحات كورونا فرصة لانتشار الوباء، ومع مرور الوقت، تزداد احتمالية ظهور متغير يتهرب من اللقاحات، مؤكدا أنه يتطلب ضمان الوصول العادل للقاحات تدابير استثنائية وتعاونًا عالميًا.

وأوضح أن الحكومات الوطنية مسئولة عن ضمان أن خطط واستراتيجيات التطعيم ضد فيروس كورونا تضمن الوصول العادل للقاحات لجميع الأشخاص داخل بلدانهم، وتعد خطط واستراتيجيات اللقاحات الشاملة ضرورية لتقليل عبء الوفاة والأمراض الناجمة عن فيروس كورونا.