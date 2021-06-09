احرصوا على تناول هذه الفاكهة صيفا بسبب فوائدها المتنوعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 11 ثانية

يعتبر الشمام أحد الفواكه الصيفية اللذيذة والمفيدة جدًا لصحة الإنسان ويمكن تناوله كوجبة خفيفة مفعمة بالطاقة ومضادات الأكسدة.

يحافظ الشمام على الرطوبة طوال اليوم في الصيف، ويعمل على تجديد الماء المفقود بسبب الحرارة الشديدة، كما يحتوي على حلاوة طبيعية تجعله مناسبا عندما لا تريد إضافة سعرات حرارية جديدة إلى جسمك، وذلك حسب تقرير نشره موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي.

وأورد التقرير عددا من الحقائق الغذائية عن الشمام، فهو يحتوي على خصائص غذائية كثيفة تقدم العديد من الفوائد الصحية مثل السعرات الحرارية المنخفضة، ونسبة عالية من الألياف الغذائية، والكربوهيدرات، والبروتين.

ويساعد الشمام في تقليل مشاكل المعدة عن طريق تعزيز الهضم، وإفراغ الأمعاء في الوقت المناسب، كما يحافظ على برودة المعدة، ويقلل الجوع ويعالج قرحة المعدة وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء، ويساعد البوتاسيوم الموجود في الشمام في تنظيم ضغط الدم، وتعزيز الدورة الدموية، والعمل كموسع للأوعية للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

لا يعرف الكثير من الناس أن الشمام له خصائص مضادة للالتهابات، هذا يعني أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من أي مشكلة متعلقة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل الذي يسبب ألما حادا في مفاصل الركبتين واليدين والساقين وليصبح أحيانا ألما لا يطاق، ويسبب مشاكل في الوقوف أو المشي أو الجلوس أو القيام بأي نشاط يتطلب عمل المفاصل، ويساعد تناول أطعمة مضادة للالتهابات مثل الشمام في منع الألم.

يزيد الشمام من فوائد الأكل الصحي والنظيف للبشرة، فهو يحتوي على الكثير من الماء، والكثير من مضادات الأكسدة وفيتامين “سي” المفيدة للغاية للبشرة، وبالتالي، فإنه يجعل البشرة ناعمة وسلسة ومتوهجة أيضا، ويمكن الاستفادة من فوائد جلد الشمام واستخدامه كقناع للوجه، كما تحتوي هذه الفاكهة على كمية من فيتامين “أ” المفيد للشعر.