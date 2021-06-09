شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تجعلك لا تفوت وجبة الإفطار.. كيف تساعد فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخطى معظم الناس وجبة الإفطار بسهولة خاصة عند محاولة إنقاص الوزن لتقليل تناول السعرات الحرارية، فإما أن يختاروا تناول فنجان من القهوة السوداء أو يبتعدون تمامًا عن تناول أي شيء في الصباح، ولكن هذه العادة ليست صحيحة ولا تسرع من عملية إنقاص الوزن كما يعتقد البعض، وهناك عدة أسباب تجعلك لا تفوت وجبة الإفطار على الإطلاق عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

4 أسباب تجعلك لا تفوت وجبة الإفطار على الإطلاق عند محاولة إنقاص الوزن: 1- مهمة لبدء عملية التمثيل الغذائي

عندما تستيقظ في الصباح، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك بسبب الصيام ليلا طويلا أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إبطاء عملية حرق الدهون، لذلك من الضروري أن تتناول شيئًا في غضون ساعة بعد الاستيقاظ، حيث يمكن أن يساعد تناول وجبة صحية صباحًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية طوال اليوم، ويمكن أن تشتمل وجبة الإفطار على البيض والعصائر والشوفان والفواكه والألبان والبسكويت وهي بعض خيارات الإفطار الصحية.

2- تُقلل الرغبة الشديدة بتناول الطعام ليلًا

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة فطور مغذية وصحية وغنية بالألياف تُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الليل، حيث إن الأشخاص الذين الذين لا يأكلون ما يكفي في الصباح يميلون إلى تناول المزيد من الكربوهيدرات في وقت لاحق من اليوم، حيث يساعد تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات على التحكم في مستوى السكر في الدم ودرء الرغبة الشديدة في تناول الطعام لاحقًا، فالأشخاص الذين يتخطون الكربوهيدرات في الصباح يفرطون في تناول الكربوهيدرات في المساء.

3- تمنحك شعورًا بالشبع

إن تناول وجبة الإفطار الغنية بالألياف في الصباح يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء حتى الوجبة التالية، وهذا بدوره يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والسكرية.

4- تمنحك جرعة إضافية من البروتين

إن تفويت وجبة الإفطار في الصباح يعني أيضًا أنك تفقد العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتين، إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات لفترة طويلة فيجب أن تعرف مدى أهمية تناول كمية كافية من البروتين في اليوم، إنها اللبنة الأساسية للحياة التي تساعد على إصلاح الخلايا التالفة وبناء العضلات.