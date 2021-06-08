شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين لقاحات كورونا عن طريق الحقن وبخاخات الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ لمواجهة وباء فيروس كورونا من خلال العديد من اللقاحات التي حصلت على موافقات للاستخدام وجميعها عن طريق الحقن، لكن العلماء لم يتوقفوا عند هذا الحد وتجرى الأبحاث على تطوير لقاحات الأنف كبديل للقاحات العضلية ، وهناك الكثير من التساؤلات عن كيفيه عمل هذا النوع من اللقاحات وفاعليته ضد فيروس كورونا ، وهو ما سيتم الإجابة عنه في السطور التالية وفقا لموقع تايمز أوف انديا.

كيف تعمل لقاحات الأنف؟

على عكس اللقاحات المحقونة، التي يتم حقنها في الجلد بمساعدة الحقن (الإبر)، عادة ما يتم رش لقاحات الأنف في فتحات الأنف يمكن القيام بذلك بمساعدة حقنة بدون إبرة أو بخاخ أنف أو دواء سائل أو توصيل بخاخ خاص.

في حين أن الفيروس يدخل جسمك عادة من خلال أنفك ، فإن اللقاح يعترض الفيروس ويؤدي إلى قيام جهاز المناعة لديك بصنع بروتينات في دمك وفي أنفك لمكافحة الفيروس هذا أيضا يمنع الفيروس من التكاثر.

كيف تختلف عن اللقاحات المحقونة؟

نظرًا لأن معظم الفيروسات بما في ذلك الفيروسات المرتبطة بكورونا، تدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي وتصيب الخلايا والجزيئات الموجودة في الأغشية المخاطية، يُنظر إلى لقاحات الأنف على أنها حل فعال لنفسها.

على العكس من ذلك، فإن اللقاحات العضلية أو اللقاحات المحقونة تفشل في إثارة مثل هذه الاستجابة المناعية من الغشاء المخاطي وتعتمد على الخلايا المناعية من أجزاء أخرى من الجسم إنه ينتج أجسامًا مضادة للجلوبيولين المناعي G (IgG) المنتشرة والتي تقاوم مسببات الأمراض القاتلة حتى قبل أن تتسبب في تلف الأنسجة الشديد، ولكنها ليست فعالة تمامًا في إدارة دخول الفيروس إلى الجسم.

كما أن لقاحات الأنف قد توفر مناعة سهلة لا يمكن أن تحمي ضربة الأنف الفعالة من فيروس كورونا فحسب، بل تتفاعل أيضًا بشكل مباشر مع الخلايا التائية الموجودة في الأنف والحلق وتستهدف الخلايا المناعية الموجودة في الغشاء المخاطي.

الاستجابة المناعية القوية فعاليتها ضد مرض كوفيد -19

بالنظر إلى أن اللقاح داخل الأنف ينتج إفراز الجلوبولين المناعي A (IgA) ، فإنه يتمكن من إثارة استجابة مناعية قوية في موقع دخول الفيروس، أي الأنف يقال إن IgA أكثر فعالية في إدارة وتدمير الفيروسات في مرحلة مبكرة من العدوى هذا بطريقة ما لا يكافح الفيروس فحسب، بل يتجنب أيضًا انتقاله في حين أن لقاحات الأنف تولد استجابة مناعية قوية وفعالة للأغشية المخاطية، إلا أنها تتجنب المزيد من الضرر للرئتين ، من حيث فيروس كورونا.

هل هناك عيوب في لقاحات الأنف؟



بخاخ كورونا الانفى

على الرغم من أن اللقاحات داخل الأنف تكبح وتبطل العدوى الفيروسية في الغشاء المخاطي نفسه ، وهو نقطة دخول الفيروس، إلا أن الأجسام المضادة التي ينتجها قد لا تكون قوية في الجهاز التنفسي السفلي مقارنة بالجهاز التنفسي العلوي، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبراء أن اللقاحات الأنفية قد تفشل في توفير مناعة فعالة وطويلة الأمد للمرضى ضد الفيروس.