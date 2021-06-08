تعرف على طرق علاج حروق الشمس وكيفية الوقاية منها

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من حروق الشمس عند التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، ويمكن علاج حروق الشمس ومنعها من البداية باتباع طرق الوقاية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج حروق الشمس والوقاية منها، بحسب ما ذكرته دراسة أمريكية أعدتها استشارية الأمراض الجلدية بمستشفيات كليفلاند كلينيك الأمريكية ميليسا بيليانج.

علاج حروق الشمس وطرق الوقاية منها

1-قلل درجة حرارة بشرتك

بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" لكي تقلل درجة حرارة بشرتك ابتعد عن الشمس على الفور واجعل بشرتك باردة، خذ حمامًا أو دشًا باردًا لخفض درجة حرارة بشرتك، هذا يساعد في تقليل الالتهاب.

إذا كان الحرق يؤثر على مساحة أصغر فقط من الجلد، يمكنك تبريده باستخدام كمادة باردة مثل منشفة مبللة، ضعها برفق على الحرق حتى تشعر ببرودة بشرتك عند لمسها.

2- ضع كريم مرطب على البشرة

بينما لا تزال بشرتك مبللة، ضع كريمًا أو غسولًا مرطبًا للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة، في الأيام القليلة الأولى بعد الحرق الأولي، ضع المرطب بشكل متكرر للحد من الجفاف.فقط تأكد من عدم ترطيب بشرتك حتى تبرد ، وإلا ستحبس الحرارة وتسبب المزيد من الألم والالتهابات.

3-تخفيف الألم

لتخفيف الألم أو حروق الشمس، جرب العلاجات المنزلية التالية لحروق الشمس:

-ضع جل الصبار المبرد للتخفيف الفوري من حروق الشمس.

-للحكة، جرب طبقة رقيقة من كريم يحتوى على مادة هيدروكورتيزون 1٪.

-استمر في استخدام تلك الكمادات الباردة أيضًا حتى توفر بعض الراحة من الإحساس بالحرقان.

-لا تتردد في استخدام مسكن للألم إذا كنت تتألم حقًا يمكنك أن تأخذ شيئًا لعلاج الالتهاب، مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين.

-اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من بثور على مساحة كبيرة بالبشرة، أو كنت تعاني من ألم شديد، أو أصبت بحمى ، أو قشعريرة، أو دوار، أو ارتباك.

4- حافظ على رطوبتك

حروق الشمس تجذب السوائل بعيدًا عن أجزاء أخرى من جسمك إلى بشرتك، مما قد يؤدي إلى الجفاف بسرعة، لذا اشرب الكثير من الماء.

ما لا تفعله لحروق الشمس

-تجنب المراهم والهلام البترولي الذي يحبس الحرارة.

- تخلص من أي كريمات تحتوي على الكحول لأنها ستجفف بشرتك وتجعل من الصعب التعافي.

-لا تلمس بثور حروق الشمس لمنع العدوى والتندب، دع البثور تلتئم من تلقاء نفسها.

الوقاية من حروق الشمس

ابحث عن الظل، يمكن أن يساعدك ذلك على الوقاية من حروق الشمس، أو يمكنك حمل المظلة معك والاحتفاظ بقبعة في سيارتك ومن الأفضل ارتداءها في أي وقت تكون فيه في الشمس).

من الجيد ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة عندما تكون في الشمس.