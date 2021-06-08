شكرا لقرائتكم خبر عن جربى وأحكى.. تجربة رائدة جديدة تطلقها عدد من شركات الأدوية تعمل فى مجال التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ حملة تطلقها الدكتورة مروة رحاب استشارى الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر بالتعاون مع بعض شركات أدوية مصرية تعمل بمجال التجميل

تقول الدكتورة مروة رحاب فى الفترة الأخيرة انتشرت فيديوهات مضللة لمنتجات العناية بالبشرة والشعر غير مطابقة للمواصفات وقد تسبب الكثير من المشاكل الصحية للسيدات والفتيات.

هذه الحملة تساعد المرضى خاصة من الفتيات والسيدات حتى لا يقعن عرضه للنصب من خلال منتجات غير معلومة المصدر بالإضافة إلى توفير العلاج تحت إشراف طبى متخصص كامل وبدون تكلفة مادية .. على أن يتم الاتفاق مع المريضة على عرض مشكلتها الطبية وخطوات علاجها بالصوت والصورة ليتعرف الجمهور- من خلال تجربة ( جربى وأحكى ) وتفعيل هاشتاج تحت نفس الاسم، على أسلوب العلاج المستخدم وكيفية العناية بالبشرة والشعر والحفاظ عليها .. وتساعد الحملة على تعليم السيدات والفتيات كيفية إختيار منتجات العناية بالبشرة والشعر الآمنه حتى لا تتعرض البشرة أو الشعر إلى أي إصابه أو أذى ..

وتشرح الدكتورة مروة رحاب – أستشارى الأمراض الجلدية والليزر – التجربة بأنها جديدة من نوعها ولأول مرة سيتم تجربتها على نطاق واسع ويكون من حق صاحبة التجربة الحصول على المشورة الصحيحة للعناية وعلاج بشرتها أو شعرها بصورة مجانية وتحت إشراف طبى شامل وفى نفس الوقت تشارك السيدات والفتيات سعادتها في الحفاظ على بشرتها نضرة ومتألقة من خلال فيديوهات لها تحكى بالصوت والصورة مراحل العلاج وكيف استطاعت أن الوصول لهذه النتيجة.

وتضيف الدكتورة مروة رحاب أن هذه التجارب العلاجية تساعد السيدات والفتيات على إختيار الطريقة المناسبة والمنتجات الطبية السليمة للحفاظ على بشرتهن شعورهن وسيتم التواصل عبر فيديوهات عن مشكلة معينه للبشرة أو الشعر وكيفيه علاجها والبروتكول للعناية بالبشرة فأنتظرونا قريبا.