بضغط من نتنياهو.. "مسيرة الأعلام" بالقدس الشرقية الثلاثاء المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، السماح بمسيرة بالأعلام في القدس الشرقية، الثلاثاء المقبل.

وجاء القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء بضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي دعا (الكابينت) للاجتماع بعد رفض الشرطة الإسرائيلية الموافقة على المسيرة التي كانت مقررة، الخميس.

وكانت العديد من الأطراف السياسية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية حذرت من مغبة السماح بالمسيرة التي يتخللها تلويح بالأعلام الإسرائيلية وترديد شعار "الموت للعرب".

وبحسب مسار المسيرة فإنها تبدأ من باب العامود وهو أشهر بوابات البلدة القديمة بالقدس مرورا وسط المنازل والمحال التجارية الفلسطينية بالبلدة.

وعادة ما يتم تنظيم المسيرة في ذكرى احتلال القدس الشرقية ولكن تم تأجيلها هذا العام لتزامنها مع العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقال (الكابينت) الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "يرى رئيس الوزراء نتنياهو أهمية في التوصل إلى إجماع واسع النطاق حول إجراء مسيرة الأعلام ولذا أوقفت جلسة الكابينت للقيام باستراحة قصيرة وتوجه إلى وزير الدفاع بيني جانتس من أجل التوصل إلى هذا الإجماع".

وأضاف: "ثم طرح رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جانتس على الكابينت القرار التالي الذي تمت المصادقة عليه، وسيتم إجراء مسيرة الأعلام الثلاثاء الموافق 15 يونيو/حزيران، بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة".

وتخشى العديد من الأطراف من أن تتسبب المسيرة بعودة القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي تم وقفه إثر جهود دولية مضنية قادتها مصر.