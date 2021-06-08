شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لأورام المخ.. تعرف على الأسباب والأنواع وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى لأورام المخ فى 8 من يونيو من كل عام، وهو يحدث نتيجة نمو لخلايا غير طبيعية في دماغك، هناك عدة أنواع من أورام المخ التي يمكن أن تتطور في الدماغ، وبعض أورام المخ سرطانية، وبعضها حميدا، يمكن أن تبدا أورام المخ في الدماغ وتسمى أورام أولية، أو يمكن أن يتطورالورم فى أعضاء أخرى من الجسم وينتشر إلى دماغك، خلال التقريرالتالى نتحدث عن أنواع وأعراض وأسباب وعلاج ورم الدماغ.

أنواع أورام المخ..

1. أورام الدماغ الأولية :يمكن أن تتطور فى خلايا الدماغ والخلايا العصبية والغدد فى البالغين، أكثر أنواع أورام الدماغ شيوعًا هى الأورام الدبقية والأورام السحائية.



أورام المخ

2. أورام الدماغ الثانوية :عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى دماغك من عضو آخر في الجسم، تشكل أورام الدماغ الثانوية معظم سرطانات الدماغ تحدث في جزء واحد من الجسم وتنتشر أو تنتقل إلى الدماغ تدريجيًا، دائمًا ما تكون أورام الدماغ الثانوية خبيثة.

أعراض أورام المخ..

- الصداع

- صعوبة في التوزان

- النوبات.



أورام المخ

- التغيرات السلوكية.

- مشاكل النطق والسمع.