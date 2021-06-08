التخلي عن الرياضيات يمكن أن يؤثر على أدمغة المراهقين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - بعد سنوات من المعاناة مع تعقيدات الجبر والكسور والحساب الذهني، قد يكون بعض المراهقين حريصين جداً على التخلص من الرياضيات في أقرب فرصة ممكنة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

لكن دراسة جديدة تشير إلى أنّ الإقلاع عن دراسة هذه المادة في سنّ ال 16 قد يكون له تأثير سلبي على نمو الدماغ.

وجد الباحثون بقيادة جامعة أكسفورد أنّ المراهقين الذين كانت علاماتهم بمادة الرياضيات مرتفعة، كان لديهم مستويات أعلى من مادة كيميائية في الدماغ مهمة للذاكرة والتعلم وحل المشكلات.

قاموا باستقطاب 87 طالباً لديهم مستوى ومعدل عال في مادة الرياضيات، للمشاركة في الدراسة ، وبعد مسح أدمغتهم ، اكتشفوا أنّ أولئك الذين استمروا في دراسة الرياضيات لديهم مستويات أعلى من حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) في منطقة تسمى قشرة الفص الجبهي.

ووجدت الدراسة أيضاً أنّ الطلاب الذين لديهم المزيد من GABA كانوا أفضل في حلّ الأسئلة المثيرة للدماغ عند اختبارهم بعد 19 شهراً.

يعتقد العلماء أنّ تطوير استراتيجيات جديدة لحلّ المعادلات الرياضية الصعبة يقوي هذا الجزء من الدماغ ، مما قد يساعد الناس على أن يصبحوا أفضل في حل المشكلات في الحياة اللاحقة.

وقال روي كوهين كادوش ، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الأعصاب المعرفي في جامعة أكسفورد: “هذه نتيجة جيدة للأشخاص الذين استمروا في دراسة الرياضيات ، لأنهم شاركوا دماغهم في نشاط يمكن أن يفيدهم على المدى الطويل.

“لكن من وجهة نظري الشخصية، إنّ إجبار الأشخاص الذين لا يستمتعون بالرياضيات على الاستمرار في دراستها لا يعتبر استراتيجية صحيحة.

“بدلاً من ذلك يجب أن نحاول التحقيق في البدائل الممكنة ، مثل التدريب على المنطق، الذي يحفز نفس منطقة الدماغ مثل الرياضيات.”

وأضاف: “في حين أننا بدأنا هذا الخط من البحث قبل كوفيد-19 ، أتساءل أيضاً كيف يؤثر انخفاض الوصول إلى التعليم بشكل عام ، والرياضيات على وجه الخصوص (أو عدم وجودها بسبب الوباء) على الدماغ والنمو المعرفي للأطفال والمراهقين.

“في حين أننا ما زلنا غير مدركين للتأثير طويل الأجل لهذا الانقطاع ، توفر دراستنا فهماً مهماً لكيفية تأثير نقص مكون واحد في التعليم والرياضيات على الدماغ والسلوك.”

في 2019 ، ادعت دراسة أنّ الملايين من البالغين في المملكة المتحدة يفتقرون إلى مهارات الحساب الأساسية ، مع تمتع نصف البالغين الذين هم في سن العمل بقدرة الرياضيات المتوقعة من طفل في المدرسة الابتدائية.

سُئل ألفي شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 75 سنة، خمسة أسئلة في الرياضيات الأساسية من قبل جمعية الحساب الوطنية الخيرية مع عدم وجود حدّ زمني وسمح لهم باستخدام القلم والورق والآلة الحاسبة.

حصل ما يزيد قليلاًعن النصف على ما لا يزيد عن إجابتين صحيحتين فقط.