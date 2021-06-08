البشر يملكون القدرة على تجديد أجزاء الجسم تماماً مثل السلمندر!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - مثل السلمندر، يتمتع البشر بقدرة “غير مستغلّة” على تجديد أجزاء من أجسامهم مثل الأطراف المفقودة ، وفقاً لفريق من الباحثين.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

يعتبر axolotl ، وهو سمندل مكسيكي منقرض في البرية ، “بطلاً في عملية التجديد” كونه قادراً على إعادة إنشاء أي جزء من جسمه تقريباً، بما في ذلك الدماغ.

ساعدت دراسة هذه البرمائيات غير العادية خبراء من مختبر MDI البيولوجي في بار هاربور، مين ، على استنتاج أنّ البشر لديهم أيضاً قدرة “غير مستغلة” على التجدد.

ركزوا على فهم لماذا لا يطوّر axolotl جروح أو ندبات، أو ، لماذا لا يستجيب للإصابة بنفس الطريقة التي تقوم بها الفئران والثدييات الأخرى.

ووجد الباحثون أنّ خلايا مناعية تسمى “الضامة” عززت نمو خلايا الأنسجة لدى السلمندر ، ولكنها أنتجت ندوب وجروح لدى الفئران.

ويقول الفريق إنّ تشكيل الندوب يمكن أن يكون مسؤولاً عن منع التجدد لدى الثدييات ، وأنه في المستقبل ، يمكن أن تؤدي عملية منع مسارات الدماغ التي تؤدي إلى التندب، إلى السماح للبشر بإعادة نمو الأطراف المفقودة أو تحسين الصحة العامة.

قارن الدكتور جيمس غودوين وزملاؤه الإشارات الجزيئية الناتجة عن إصابة سلمندر axolotl مع إصابة فأر بالغ ، والذي لديه قدرة محدودة على التجديد.

وأوضح غودوين أنه بدلاً من تجديد أجزاء الجسم المفقودة أو المصابة ، تشكل الثدييات عادة ندبة في موقع الإصابة ، مما يخلق حاجزاً أمام التجديد.

‘إنّ Axolotl لا تصاب بالندبات، وهذا ما يسمح بالتجديد. ولكن بمجرد تشكيل ندبة ، انتهت اللعبة من حيث التجديد. إذا استطعنا منع التندب لدى البشر ، فيمكننا تحسين نوعية الحياة لكثير من الناس.”

يعدّ axolotl نموذجاً مفضلاً في أبحاث الطب التجديدي بسبب وضعه الفريد من نوعه كبطل الطبيعة في عملية التجديد.

في حين أنّ معظم أنواع السلمندر لديها بعض القدرة على التجدد ، يمكن للaxolotl تجديد أي جزء من الجسم تقريباً ، بما في ذلك الدماغ والقلب والفكين والأطراف والرئتين والمبايض والحبل الشوكي والجلد والذيل وأكثر من ذلك.

نظراً لأنّ أجنة الثدييات والأحداث لديها القدرة على التجدد، على سبيل المثال ، يمكن للرضع البشر تجديد أنسجة القلب ويمكن للأطفال تجديد أطراف الأصابع، فمن المحتمل أن تحتفظ الثدييات البالغة بالشفرة الوراثية للتجديد.

قارن غودوين الخلايا المناعية التي تسمى البلاعم لدى axolotl، بتلك الموجودة لدى الفئران على أمل معرفة أي جانب من جوانب axolotl يعزز التجديد.

كشفت الدراسات السابقة أنه عندما يتم استنفاد مخازن البلاعم لدى السلمندر ، يشكل axolotl ندبة بدلاً من التجدد ، تماماً مثل الثدييات.

كانت إشارات البلاعم لدى axolotl والفئران متشابهة عندما تعرضوا للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

تغير هذا عندما يتعلق الأمر بالإصابة الجسدية ، حيث أدت إشارات البلاعم لدى axolotl إلى نمو أنسجة جديدة ، ولكن لدى الفئران أدّى ذلك إلى تندب.

ووجد الباحثون أنّ الاستجابة الإشارية لفئة من البروتينات تسمى المستقبلات الشبيهة بالرسوم (TLRs) ، والتي تسمح للضامة بالتعرف على تهديد مثل العدوى أو الإصابة ، كانت “متباينة بشكل غير متوقع” لدى axolotl والفأر.

وقال غودوين: “توفر النتيجة نافذة مثيرة للاهتمام في الآليات التي تحكم التجديد لدى ال axolotl”.

إنّ اكتشاف مسار إشارات بديل متوافق مع التجديد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى علاجات الطب التجديدي للبشر.

على الرغم من أنّ إعادة نمو أحد الأطراف البشرية قد لا يكون واقعياً على المدى القصير ، إلا أنّ هناك فرصاً كبيرة للعلاجات التي تحسن النتائج السريرية في الأمراض التي تلعب فيها الندوب دوراً رئيسياً في علم الأمراض.

وقال غودوين: “نحن نقترب من فهم كيفية تحضير الaxolot للبلاعم الضرورية للتجديد ، وهو الأمر الذي سيقربنا من القدرة على بدأ عملية التجديد لدى البشر”.

‘على سبيل المثال، أتصور أن نكون قادرين على استخدام هيدروجيل موضعي في موقع الجرح الأمر الذي يغير سلوك الضامة البشرية لتكون أكثر مثل تلك التي تأتي من axolotl.”

وقال الدكتور هيرمان هالر ، رئيس المؤسسة: “يعتمد العلماء في مختبر MDI البيولوجي على علم الأحياء المقارن لاكتساب نظرة ثاقبة على صحة الإنسان منذ تأسيسه في عام 1898”.

“إنّ الاكتشافات التي أتت من دراسات المقارنة التي أجراها جيمس غودوين بين axolotl و الفئران هي دليل على أنّ فكرة التعلم من الطبيعة صالحة اليوم كما كانت قبل أكثر من مائة وعشرين عاماً.”