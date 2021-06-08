المغرب يسجل 473 إصابة بكورونا.. والأردن 599 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 522003 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9187 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509660 حالة.

فيما سجل الأردن 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 741101 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 722807 حالات شفاء بعد تسجيل 842 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9549 حالة.