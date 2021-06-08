الأردن يوافق على استخدام لقاح موديرنا ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية المحلية اليوم الثلاثاء أن السلطات الصحية في المملكة أعلنت موافقتها على رخيص لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.



ونقلت الصحيفة عن مدير عام مؤسسة الغداء والدواء في الأردن نزار مهيدات قوله إنه تم الموافقة على اعتماد لقاح موديرنا بعد أن تقدمت الشركة المصنعة بجميع الأوراق المطلوبة للمؤسسة لدراسة إجازة الاستخدام الطارئ للمطعوم.

وكان سبق لمؤسسة الغذاء والدواء في الأردن أن أجازت الاستخدام الطارئ للقاحات سبوتنيك – في الروسي، وفايزر- بيونتيك الألماني الأمريكي، وسينوفارم الصيني، وأسترازينكيا البريطاني.

ويعتمد لقاح موديرنا على تقنية "الحمض النووي الريبوزي الناقل"، مثل نظيرتها فايزر.