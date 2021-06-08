العراق يسجل 23 حالة وفاة و4119 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الثلاثاء، بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و 589 حالة، وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 4119 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و233 ألفا و240 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 4770 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و151 ألفا و515 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 42 ألفا و 624 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10ملايين و 762 ألفا و364.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 658 ألفا و 501 شخص.