إسبانيا تعلق على قرار جديد للمغرب: مبني على معايير صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت إسبانيا عن احترامها لقرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين خلال الصيف نظرا لأنه مبني على معايير صحية.

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية الثلاثاء، إن إسبانيا تحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين.



وأضافت مونتيرو للصحفيين قائلة: "نعيش وضعا مشابها جدا لما كان عليه الحال العام الماضي (في إشارة لتفشي وباء كورونا في البلاد).. وكلنا نتفق على أن الأكثر ملائمة هو تعليق عبور المضيق".

وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية بسبب سماح مدريد بدخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى ترابها، تلك الخطوة التي بررتها مدريد بـ"دواعٍ إنسانية"، إلا أن الرباط اعتبرتها طعنة من الخلف صدرت عن شريك استراتيجي للمملكة.

وعلى خلفية الأزمة عبر المغرب عن أسفه مما اعتبره التفافا إسبانيا على الأسباب الحقيقية للأزمة بين البلدين.

والأربعاء الماضي غادر غالي إسبانيا متوجها إلى الجزائر بعد بدء جلسة محاكمته في جرائم منسوبة إليه.

وحينها تعهد إبراهيم غالي للقاضي بتلبية أي استدعاء للقضاء الإسباني والحفاظ على تواصل معه.