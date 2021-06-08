تعرف على تحليل الخلايا المنجلية فى الدم ولماذا يطلبه الطبيب؟

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القاهرة - سامية سيد - تحليل الخلية المنجلية هو فحص دم يتم إجراؤه للتحقق من سمة الخلايا المنجلية أو مرض فقر الدم المنجلي، وهو مرض وراثي يتسبب في تشوه خلايا الدم الحمراء (على شكل منجل)، حيث تتشوه خلايا الدم الحمراء لأنها تحتوي على نوع غير طبيعي من الهيموجلوبين، يسمى الهيموجلوبين S ، بدلًا من الهيموجلوبين الطبيعي المسمى بالهيموجلوبين أ، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الخلايا المنجلية ولماذا يطلبه طبيبك، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

يقوم الجسم بتدمير خلايا الدم المنجلية بشكل أسرع من خلايا الدم الطبيعية، هذا يسبب فقر الدم أيضًا، يمكن أن تنحصر الخلايا المنجلية في الأوعية الدموية وتقلل أو تمنع تدفق الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء والعضلات والعظام.

أفضل طريقة للتحقق من سمة الخلايا المنجلية أو مرض الخلايا المنجلية هي النظر إلى الدم باستخدام طريقة تسمى كروماتوغرافيا السائل عالية الأداء (HPLC)، يحدد هذا الاختبار نوع الهيموجلوبين الموجود. لتأكيد نتائج HPLC ، يمكن إجراء اختبار جيني.

يرث الشخص مجموعتين من الجينات (مجموعة واحدة من كل والد) نتيجة لذلك ، قد يكون لدى الشخص:

-مجموعتان من الجينات التي تصنع الهيموجلوبين الطبيعي (الهيموجلوبين أ). هؤلاء الأشخاص لديهم خلايا دم حمراء طبيعية ما لم يكن لديهم بعض أمراض الدم الأخرى.

مجموعة واحدة من الجينات التي تصنع الهيموجلوبين الطبيعي (الهيموجلوبين أ) ومجموعة أخرى تصنع الهيموجلوبين س. يحمل هؤلاء الأشخاص سمة الخلية المنجلية (ويطلق عليهم "الناقلون") ، لكنهم لا يعانون من مرض فقر الدم المنجلي. عادة ما تكون سمة الخلايا المنجلية حالة غير ضارة.

مجموعتان من الجينات التي تصنع الهيموجلوبين S. هؤلاء الناس لديهم مرض فقر الدم المنجلي، كلا الوالدين يحمل سمة الخلية المنجلية أو يعاني من المرض. غالبًا ما تسبب خلايا الدم الحمراء المنجلية مشاكل صحية متكررة تسمى أزمات الخلايا المنجلية.

مجموعة واحدة من الجينات التي تصنع الهيموجلوبين S ومجموعة أخرى تصنع نوعًا آخر غير طبيعي من الهيموجلوبين اعتمادًا على النوع الآخر من الهيموجلوبين غير الطبيعي ، قد يعاني هؤلاء الأشخاص من اضطراب فقر الدم المنجلي الخفيف أو الشديد.

لماذا يتم إجراء اختبار الخلايا المنجلية؟

يتم إجراء اختبار الخلايا المنجلية للمساعدة في تشخيص مرض فقر الدم المنجلي.

يتم إجراء اختبار الخلايا المنجلية أيضًا للكشف عن سمات الخلايا المنجلية أو مرض فقر الدم المنجلي، يمكن إجراء هذا الاختبار لحديثي الولادة وللأشخاص المعرضين لخطر كبير.

ويعد اكتشاف سمة الخلية المنجلية أمرًا مهمًا للأزواج الذين يرغبون في إنجاب الأطفال والذين قد يكونون حاملين لصفات الخلايا المنجلية.