شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تطرح خدمة الاشتراك Twitter Blue والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منصة تويتر رسميا في طرح خدمة الاشتراك Twitter Blue، وهي خدمة اشتراك مدفوعة، تزود حسابك بمميزات جديدة مثل التراجع عن التغريدات، وعرض الموضوعات بطريقة أسهل للفهم "وضع القارئ"، والحصول علي دعم اسرع من إدارة المنصة.

وتم طرح هذا الاشتراك في كندا وأستراليا فقط الي الان، حيث يكلف الاشتراك 3.49 دولارات كندية أو 4.49 دولارات أسترالية شهريًا، وقد تم طرحها كندا وأستراليا فقط وذلك لاكتساب فهم أعمق مما يجعل تجربتك عبر المنصة أكثر تخصيصا.

وتتلخص الميزات الجديدة في ميزة التراجع عن الإرسال الجديدة خيار سحب تغريدتك قبل نشرها فعليًا. ويمكنك ضبط مؤقت للتراجع عن تغريدتك ويعطيك فرصة تستمر حتى 30 ثانية.

وتتيح لك ميزة أخرى وهي "مجلدات الإشارات المرجعية" تجميع التغريدات المحفوظة في مجال معين لتسهيل العثور عليها لاحقًا.

كما يتيح لك "وضع القارئ" مواكبة المواضيع من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معًا في صفحة واحدة علي تويتر.

وتضيف Twitter Blue خيارات إضافة او تعديل الوان حسابك. إلى جانب القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق تويتر نفسها

كما يحصل مشتركو Twitter Blue على إمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك، ويعني هذا أن مستخدمي Twitter Blue يحصلون على إطار زمني سريع لحل المشكلات، مما يعني أنك تحصل على دعم أسرع للمشكلات المتعلقة بالحساب وكذلك إذا كنت تبلغ عن شخص ما بسبب مضايقته.

وكانت منصة تويتر في السابق تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات لتحقيق إيراداتها. ولكن المنافسة الشديدة من الشركات الإعلانية على فيسبوك و سناب شات ، والضغط من المستثمرين النشطاء دفعها إلى استكشاف مصادر جديدة للإيرادات، حيث بدأت اختبار خدمة Tip Jar التي تتيح للمستخدمين إرسال مدفوعات لمرة واحدة إلى الحسابات المفضلة.

وبالإضافة إلى ذلك تسمح ميزة Super Follows، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير، للمستخدمين بتحصيل اشتراكات مقابل أشياء، مثل: التغريدات الإضافية أو مجموعات المجتمع أو الرسائل الإخبارية، حيث ستصبح النشرات الإخبارية ممكنة بعد حصول تويتر على خدمة الرسائل الإخبارية Revue في بداية العام.)

تويتر تطرح خدمة الاشتراك Twitter Blue

ولم يعلن تويتر بعد عن موعد إطلاق ميزة Super Follows الخاصة به بعد، و ننتظر تطبيق Twitter Blue في دول الشرق الاوسط قريبا.