شكرا لقرائتكم خبر عن iOS 15 .. كل شيء عن تحديث نظام تشغيل آبل الجديد: يذكرك بمكان السماعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر تحديث نظام التشغيل iOS 15 الذي تعتزم شركة آبل إطلاقه خلال الأسبوع المقبل خلال مؤتمر المطورين العالمي «WWDC 2021»، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة.

تحديث iOS 15 الجديد يتضمن مميزات تتشابه مع نظام الأندرويد، وفقًا للتسريبات الخاصة به، تعرف عليها من خلال السطور التالية.

1. يستطيع مستخدم آيفون من خلال نظام تشغيل iOS 15 نسخ أي نص ولصقه داخل أي صورة، بالإضافة إلى إمكانية البحث داخل الصور باستخدام النصوص الموجودة عليها.

2. سيتم إضافة إمكانية جديدة تسمى «Focus mode» وهي خاصية تسمح للمستخدم بضبط الإشعارات وفقًا لظروفه، مثل أن يكون نائمًا أو يقود السيارة أو في العمل، ما يسمح لبعض الإشعارات بالعمل بإصدار صوت وتطبيقات أخرى تظل صامتة وفقًا لرغبة المستخدم.

أيضًا سيتم إضافة نظام تحكم شامل لعرض الإشعارات، من خلال تحديد أولوية الترتيب، وعرض ملخص لها وفقًا لأهمية التطبيق بالنسبة للمستخدم.

3. نظام iOS 15 يسمح بإرسال لينك خاص بالمحادثات، على أن يستطيع مستخدمي أنظمة أخرى مثل أندرويد أو ويندوز بالمشاركة في هذه المحادثات.

4. يتيح التحديث الجديد إمكانية مشاركة الآخرين في محادثات الفيديو، مع عزل للخلفية المحيطة بالمستخدم أثناء المكالمة وكذلك الضوضاء.

5. إمكانية استخدام خاصية فتح باب السيارة أو الغرفة من خلال الهاتف.

6. يقوم الهاتف من خلال نظام تشغيل iOS 15 بتذكير المستخدم إذا نسي السماعات اللاسلكية AirPods، من خلال إصدار صوت بمجرد الابتعاد عنها.

7. تم إضافة إمكانية ترجمة النص في نفس مكان استخدامه دون نسخه في تطبيق خاص بالترجمة.

8. إمكانية استخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت.

9. إضافة أداة «Quick Note» لإضافة ملاحظات بشكل أسهل أثناء استخدام أي تطبيق.

10. إضافة نظام «iCloud Plus Private Relay» لدعم الخصوصية، من خلال تشفير عملية اتصال المستخدم بالإنترنت.

11. إضافة خاصية «App Privacy Report» والتي تقدم تقرير عن عمل كل تطبيق.

12. تسهيل عملية استرجاع الحسابات إذا فقدها المستخدم من خلال إضافة «Recovery Contact»، بالإضافة إلى إمكانية توكيل شخص لإدارة البيانات الخاصة بالمستخدم في حالة وفاته.

13. يضيف نظام تشغيل iOS 15 خاصية «Health sharing»، والتي تمكن المستخدم من متابعة الحالة الصحية لشخص ما من خلال إصدار إشعار في حالة وجود مشكلة في القلب مثلاً، بالإضافة إلى إمكانية قياس معدل التنفس.

14. إتاحة متصفح Siri لأجهزة SmartHome غير المصنوعة من قبل شركة آبل.

15. إضافة ميزات جديدة للساعة، مثل وضع خلفية أو Gifs.

16. إعادة تصميم سفاري ودعم ال Tab Groups.

17. إضافة إمكانية استخدام نفس الفأرة والكيبورد في أجهزة مختلفة مثل الماك والايباد.

18. إمكانية استخدام شاشة الماك بعرض محتوى من الأيفون من خلال أداة «AirPlay to a Mac».