شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق فعالة لعلاج الانتفاخ.. تجنب مضغ اللبان والإفراط فى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن أحد المشاكل الشائعة للجهاز الهضمى، والتي تظهر من حين لآخر وقد تعوقنا عن القيام بأنشطتنا اليومية، وهناك العديد من الطرق المثبتة علميًا لتقليل الانتفاخ بسرعة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 7 طرق مثبتة علميًا لتقليل الانتفاخ: 1- تجنب الإفراط فى الطعام

من الشائع الشعور بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة، خاصة إذا تناولتها بسرعة، حيث إن الأكل بسرعة يجعلك لا تدرك مقدار الطعام الذي تتناوله وغالبًا ما ينتهي بك الأمر بتناول كميات أكثر مما تحتاج، لتشعر بعدها بالانتفاخ، لذلك حاول ألا تفرط بتناول الطعام وعليك المضغ جيدًا للشعور بالشبع.

2- الحساسية وعدم تحمل الطعام

يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية عدم تحمل الطعام والشعور بعدم الراحة، فإذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول طعام معين فقد يكون ذلك من أعراض عدم تحمل الطعام أو الحساسية، ويعتبر اللاكتوز والفركتوز والجلوتين مكونات شائعة تسبب حساسية الطعام ولا يتحملها الجسم.

3- تجنب ابتلاع الهواء

نبتلع الكثير من الهواء عندما نتناول المشروبات الغازية أو نمضغ العلكة، حيث تحتوي المشروبات الغازية على فقاعات من ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تنطلق من السائل بعد وصوله إلى المعدة مما يسبب عدم الراحة في البطن، لذلك حاول تجنب ذلك.

4- احذر الأطعمة الغنية بالألياف

إذا كنت تعاني من مشكلة الانتفاخ فاحذر أثناء تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الألياف، يمكن لبعض تلك الأطعمة أن تتسبب بعدم الشعور بالراحة في البطن، مثل الفول والعدس، ويمكن للأطعمة الدهنية أيضًا أن تبطئ عملية الهضم وتسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل الانتفاخ.

5- تناول الطعام على فترات منتظمة

يمكن أن تؤدي الفجوات الكبيرة بين توقيت تناول الوجبات في تكوين بكتيريا الأمعاء الضارة، لذلك احرص على تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي.

6- اضافة البروبيوتيك لنظامك الغذائى

صحة الأمعاء السيئة هي أحد الأسباب الرئيسية للانتفاخ، لذلك يمكن إضافة البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي مثل الزبادي والتي تساعد في زيادة عدد بكتيريا الأمعاء الجيدة وتسريع عملية الهضم، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن البروبيوتيك يقلل من الشعور بالانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

7- تقليل استهلاك الملح

الوجبات الخفيفة المالحة أو الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الصوديوم يمكن أن تجعلك تشعر بالانسداد، حيث يتسبب الملح في احتباس الماء في الجسم مما يجعلك تشعر بالانتفاخ.