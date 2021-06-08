شكرا لقرائتكم خبر عن القرنبيط والفلقل الأحمر ..أبرز 5 أطعمة لصحة الكلى والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأطعمة الذى يوصى بها الأطباء المتخصصين فى التغذية التى تساعد على مقاومة الأمراض خاصة الأمراض السرطانية، ولابد من تناولها فى النظام الغذائى اليومى .

وذكر موقع " health line " الطبى عددا من الأطعمة المفيدة لصحة الكلى والكبد والقلب، نظرا لما تحتويه من مضادات للأكسدة تحارب الالتهاب وتمنع الأمراض المزمنة، ومن أبرزها :

1 الفلفل الأحمر

الفلفل منخفض فى البوتاسيوم، وهذه الخضراوات هى أيضا مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين A، وكذلك فيتامين B6، وحامض الفوليك والألياف ، والفلفل الأحمر جيد لأنه يحتوى على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة ضد بعض أنواع السرطان.

2 القرنبيط

عالى في فيتامين C ومصدر جيد من حمض الفوليك والألياف ، كما أنها معبأة بالكامل من الثنائيات، الجلوكوزينولات وثيوسياناتس المركبات التى تساعد الكبد فى تحييد المواد السامة التى يمكن أن تضر أغشية الخلايا والحمض النووى .

3 الثوم

يساعد الثوم على منع تكوين اللويحات على أسنانك، ويخفض الكوليسترول ويقلل من الالتهاب فى الجسم .



الثوم

4 البصل

البصل يحتوى على مركبات الكبريت التى تعطيه رائحة نفاذة، وهو أيضا من الأطعمة الغنية بالفلافونويدات، وخاصة كيرسيتين، وهى مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي ضد العديد من أنواع السرطان، والبصل منخفض فى البوتاسيوم ومصدر جيد للكروم، وهو معدن يساعد على الكربوهيدرات والدهون والبروتين الأيض.

5التفاح

يعمل على الحد من الكوليسترول، ومنع الإمساك، والحماية من أمراض القلب والحد من خطر الإصابة بالسرطان، عالية في الألياف والمركبات المضادة للالتهابات .