شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب لقاحات الأطفال ضد كورونا فى الهند من سن عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع time now news الهندى إطلق تجارب لقاحات كورونا للأطفال لمواجهه الفيروس وذلك لأعمار بين عامين و18 عامًا ف عول في الموافقه على منح الأطفال تطعيم فيروس كورونا أبرازها بريطانيا والصين

ووافقت الصين على استخدام لقاح كورونا من شركة سينوفاك في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا ، وقامت الصين بالفعل بإعطاء 723.5 مليون جرعة من اللقاحات لمواطنيها الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا كجزء من حملة تلقيح واسعة النطاق اعتبارًا من 3 يونيو الجارى.

فيما أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها قدمت طلبات إلى أوروبا

ويسعوى المنظمون الصحيون الكنديون للحصول على إذن للاستخدام الموسع للقاح كورونا في المراهقين.

وبدأ معهد AIIMS دلهي بفحص الأطفال المشاركين للتجارب السريرية للقاح كوفاكسين ضد فيروس كورونا، وقبل بدء التجارب سيتم إجراء اختبار RT-PCR على الأطفال المشاركين، كما ستتم مراقبتهم طوال الفترة لضمان عدم حدوث أى رد فعل غير مرغوب فيه.

وصُممت الدراسة لتقييم السلامة والتفاعل والمناعة لثلاث مجموعات تتراوح أعمارهم بين 18 و 12 ، و 12 إلى 6 ، و 6 إلى 2 سنوات من المتطوعين الأصحاء الذين يتلقون جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعطل بالكامل 28 يومًا وفقا لما أعلنه المجلس الهندى للبحوث الطبية (ICMR).

وفى نهاية الدراسة إذا كانت هيئة الأدوية والسلامة الطبية راضية عن فاعلية وسلامة اللقاح المصمم للفئات العمرية الثلاث للأطفال، فستحصل الهند على إذن فعلى من هيئة الأدوية الوطنية لتصنيع جرعات من نفس اللقاح للإعطاء الأطفال عبر الهند.

وسيتم تضمين إجمالي 525 طفلاً في هذه التجربة، وسيكون إذن الأوصياء / الوالدين أمرًا حيويًا وسيتم إعلامهم طوال الوقت، وسيتم تقسيم الأطفال المشاركين إلى 3 مجموعات، المجموعات الثلاث التي سيتم تقسيم الأطفال إليها هي:

العمر 12-18 = مجموعة واحدة تضم 175 مشاركًا

العمر 6-12 سنة = مجموعة أخرى تضم 175 مشاركًا

سن 2-6 سنوات المجموعة الثالثة 175 مشاركا.