تطوير لقاح مضاد لكورونا على شكل بخاخ.. “أفضل من اللقاحات القابلة للحقن”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلن باحثون صينيون، عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد على شكل بخاخ، وقدموا طلبا للسماح لاستخدامه الطارئ للسلطات الصحية في الصين.

وطور اللقاح باحثون بقيادة تشين وي بالاشتراك مع شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية “كانسينو بيولوجيكس” (CanSino Biologics Inc).

وكانت كانسينو بيولوجيكس قد طورت لقاحا من جرعة واحدة لفيروس كورونا، يعتمد على تقنية الناقل الفيروسي، ويعطى عن طريق الحقن.

وقال تشين وي إن اللقاح لا يتطلب سوى خُمس كمية لقاح فيروس كورونا المطلوب إعطاؤها عن طريق الحقن ولا يحتاج إلى تخزين ونقل لسلسلة التبريد، وذلك في خطاب ألقاه في منتدى بوجيانغ للابتكار في شنغهاي يوم الخميس الماضي، وفق ما نقلت “يورونيوز” (Euronews).

وتوقع تشين أن يحسن هذا اللقاح الجديد إمكانية الوصول ويقلل تكلفة لقاح كورونا.

ووفقا لتصريحات لخبراء فإنهم متفائلون بهذا النوع الجديد من اللقاح الذي يعتقدون أنه أفضل من اللقاحات القابلة للحقن من حيث الكفاءة والراحة.

وقال تاو لينا -خبير اللقاح في شنغهاي- إن لقاح كوفيد-19 الحالي القابل للحقن مكون من 0.5 ملليلتر لكل جرعة. وأضاف لصحيفة “غلوبال تايمز” (Global Times) أنه إذا كان لقاح بخاخ الأنف من تشن يمكن أن يحقق نفس التأثير الوقائي بجرعة 0.1 مليلتر فقط، “فهذا يعني أن لديه كفاءة مناعية أعلى”.

وقال تاو إن الكفاءة الأعلى قد تأتي من الطريقة التي يدخل بها اللقاح إلى الجسم، وأوضح أنه يتم استنشاقه مباشرة عن طريق الأنف، مما يحاكي العدوى الطبيعية لفيروس الجهاز التنفسي كوفيد-19.

وأضاف تاو أنه بجرعة خُمس فقط من لقاح كوفيد-19 الذي يعطى بالحقن يمكن للمنتجين إنتاج 5 أضعاف لقاحات بخاخ الأنف بنفس القدرة الإنتاجية للقاحات القابلة للحقن، والتي يمكن أن تسهم في تسريع التطعيم في الصين.

وقال تشين إن اللقاح قد قُدم طلب باستخدامه الطارئ للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية.