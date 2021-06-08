صحة ورشاقة

أسباب الهبّات الساخنة عند المراهقين

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بيروت - نادين محمد -  

الهبة الساخنة أو الهبات الساخنة هي شعور مفاجئ مؤقت بالحرارة (دفء شديد) والتعرق، عادة في الجزء العلوي من الجسم ، وبشكل مكثف على الوجه والرقبة والصدر. يمكن أيضًا أن تترافق الهبات الساخنة مع  احمرار في الجلد.


عندما تحدث الهبات الساخنة في الليل ، فإنها تُعرف باسم التعرق الليلي وعادة ما تسبب اضطراب النوم. 

 

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هل يمكن أن يعاني المراهقون الهبّات الساخنة؟

 

 

 

تحدث الهبات الساخنة في المقام الأول عند النساء في فترة انقطاع الطمث. ومع ذلك ، قد يعاني الرجال والمراهقون أيضًا من الهبات الساخنة لأسباب مختلفة ، والتي قد تشير إلى حالة طبية أساسية يجب تحديدها على الفور.

 

أسباب الهبات الساخنة عند المراهقين

 

1- اضطراب الهلع والرهاب: يعاني المراهقون المصابون باضطراب الهلع من نوبات متكررة ومفاجئة من الخوف الشديد أو الانزعاج. عادة ما يكون بداية هذا الاضطراب بين سن 15 و 19 عامًا. يمكن أن تشمل الأعراض ضيق التنفس أو الشعور بالاختناق ، والدوخة ، والإغماء ، والاختناق ، وسرعة ضربات القلب ، والارتجاف أو الاهتزاز ، والغثيان ، والهبات الساخنة أو القشعريرة ، والتنميل أو الإحساس بالوخز ، وألم الصدر أو عدم الراحة. 


2- فرط نشاط الغدة الدرقية: تسبب هذه الحالة إفراز الغدة الدرقية لهرمون الغدة الدرقية المفرط. يتميز فرط نشاط الغدة الدرقية بالقلق ، والتهيج ، والعصبية ، والتعرق المفرط ، وعدم تحمل الحرارة (الشعور دائمًا بالدفء أو الهبات الساخنة) ، وانخفاض أو ضعف الأداء المدرسي ، والرعاش الطفيف ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وزيادة الشهية.

 

 

 

 

3- السرطان : يمكن أن يكون التعرق الليلي من الأعراض المبكرة لأنواع قليلة من السرطانات ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية. ومع ذلك ، فإن الهبات الساخنة في الليل ليست الأعراض الوحيدة. يمكن أن تشمل الآخرين التعب والحمى وفقدان الوزن . 

4- محفزات أخرى : تناول الطعام الحار ، وشرب المشروبات الساخنة ، وارتداء الملابس الضيقة ، والتدخين ، واستهلاك الكافيين أو الكحول ، والتواجد في غرفة دافئة أو مغلقة ، وتناول بعض الأدوية (الآثار الجانبية) ، وبعض الإضافات الغذائية قد تسبب أيضًا الهبات الساخنة. 

 

هل يمكن أن يسبب البلوغ ومضات ساخنة؟

 

بعد البلوغ (النضج الجنسي) يكون مستوى الإستراديول في المبايض مرتفعًا. وبسبب هذا ، لا يتحمل الجسم سوى اختلاف 0.5 درجة في درجة حرارة الجسم دون تنشيط آلية التعويض في الجهاز العصبي المركزي . هذا هو سبب عدم استجابة الجهاز العصبي المركزي للمراهقين للتغيرات في الطقس مع الهبات الساخنة.

 

 


 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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