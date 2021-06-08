الماش لتسمين الارداف هذه تجربتي 

بيروت - نادين محمد - قررت خوض تجربتي مع الماش لتسمين الارداف عندما رأيت انه علي ان اضفي لمسة انثوية على قوامي. وعرفت بعد هذا ان هذا النوع من النبات يتمتع بالكثير من الخصائص التي تساعد على ذلك. ولهذا استخدمته في تحضير بعض الخلطات المنزلية المفيدة. وبعد هذا رأيت انه من المفيد ان اعمم تجربتي مع الماش لتسمين الارداف لكي تكررها كل من تحتاج الى هذا.

الفوائد



قبل ان استخدم الماش لتسمين الارداف، تعرفت الى هذا النبات وعلمت انه احد انواع البقوليات وانه يتميز بحبوبه الخضراء مع جزء اسود اللون. كذلك اكتشفت انه يقدم للجسم العديد من الفوائد.

- يساعد تناوله على الحد من ظهور علامات التقدم في العمر او الشيخوخة على الجسم.

- يمكن الاستعانة به من اجل علاج المشاكل التي تتم المعاناة منها على مستوى العظام.

- يساهم في معالجة الالتهابات والجروح والكسور.

- يحمي من ظهور الاورام السرطانية.

- يمكن ان يمنع المعاناة من فقر الدم.

- يساهم في تعديل مستوى السكر في الدم وفي منع ارتفاعه.

- يعمل على علاج ضعف الشعر ومشاكله وعلى تقوية الاظافر.

- يتسم ببعض الخصائص التي تعمل على تنظيم ضربات القلب.

- يمكن استخدامه لتحضير بعض الوصفات التي تساعد على علاج بعض مشكلات الجلد مثل الكلف والبثور.

- يستفاد منه في تنظيم الدورة الشهرية.

- يمكن ان يمنع تناوله المعاناة من مشاكل الجهازين العصبي والهضمي.

طريق الاستخدام



بعدما تعرفت على فوائد الماش، شعرت بالحماس وقررت تعلم طريقة استخدامه من اجل تسمين اردافي وجعل قوامي يبدو اكثر جمالاً وانوثة. ولهذه الغاية جربت بعض الوصفات سهلة التحضير والفعالة والمفيدة.

خلطة الماش والعسل



المقادير

كمية كافية من العسل

كمية مناسبة من الماش المطحون

الطريقة

1 مزجت المكونين جيداً حتى تمكنت من الحصول على مزيج متجانس قدر الامكان.

2 تناولت كمية كافية منه في الصباح قبل الفطور واخرى في المساء قبل النوم. وهذا ساعدني الى جانب اتباعي نظاماً غذائياً متوازناً مع ممارسة التمارين الرياضية اللازمة على زيادة حجم اردافي.

خلطة الماش والسمسم والشوكولا



المقادير

كمية مناسبة من بذور الماش المطحونة

كمبة مناسبة من الزبدة

كمية مناسبة من السمسم

كمية مناسبة من الشوكولا

الطريقة

1 قمت بتذويب الشوكولا وتركته يبرد.

2 قمت ايضاً بتذويب الزبدة وتركتها تبرد.

3 بعد هذا مزجت كل المكونات جيداً الى ان حصلت على مزيج متجانس تماماً.

4 تناولت ملعقة طعام من المزيج في الصباح بعد استيقاظي من النوم وفي المساء قبل ذهابي الى السرير.

خلطة الماش والحليب



المقادير

ملعقتا طعام من بودرة بذور الماش

كوب من الحليب والافضل ان يكون قليل الدسم

الطريقة

1 وضعت الحليب على النار حتى يصبح دافئاً.

2 قمت بخلط بودرة الماش مع الحليب بشكل جيد حتى تمكنت من الحصول على مزيج متجانس. وعرفت انه من المفيد تناول الخليط يومياً كوجبة خفيفة.

خلطة الماش والتمر



المقادير

كمية كافية من التمر المفروم من دون بذور

ملعقة صغيرة من الزبدة

ملعقتا طعام من بودرة الماش

الطريقة

1 قمت بخلط الماش والتمر والزبدة ثم بوضع الخليط في الخلاط حتى الحصول على مزيج منسجم.

2 تناولت ملعقة طعام من الخليط مرات عدة يومياً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

الماش واللبن الزبادي



المقادير

كمية كافية من الماش المطحون

كوب من اللبن الزبادي غير المحلى

الطريقة

1 مزجت المكونين جيداً وتناولت كوباً منه يومياً وهكذا تمكنت من الاستفادة من الماش لتسمين الارداف.



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