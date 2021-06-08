الكويت تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت الكويت استخدام لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض "كوفيد-19".

ويعد هذا هو رابع لقاح تجيزه الكويت بعد لقاحات فايزر بايونتيك وأسترازينيكا وموديرنا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الثلاثاء، إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفاعلية والجودة.

وأوضح البدر أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفاعلية اللقاح وسلامته إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه علاوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفاعلية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.