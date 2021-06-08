الصين.. أول دولة في العالم تحصن الأطفال بعمر 3 سنوات ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الصين لتلقيح الأطفال اعتبارا من سن 3 سنوات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبذلك تكون الصين أول دولة في العالم تحصن الأطفال ضد المرض بهذا العُمر.

وقامت الصين حيث ظهر وباء "كوفيد-19" لأول مرة في أواخر 2019، بتوزيع نحو 800 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن على بالغين في الثامنة عشرة وما فوق حصرا.

وأعلن متحدث باسم مختبر سينوفاك الذي ينتج واحدا من اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الوقت الحاضر في الصين، لوكالة الأنباء الفرنسية أنه سيكون بالإمكان استخدام لقاحه "كورونافاك" الذي يتطلب جرعتين لتلقيح الأطفال.

وقال: "تمت المصادقة في الأيام الأخيرة على لقاح سينوفاك لأعمار تتراوح بين 3 سنوات و17 سنة".

ولم يوضح متى سيبدأ تلقيح الأطفال، مشيرا إلى أن مسألة تحديد الجدول الزمني تعود لوزارة الصحة الصينية.

وقال إن المختبر أنهى تجاربه السريرية على الأطفال والفتيان على أن تصدر النتائج في مجلة "ذي لانسيت" البريطانية المتخصصة.

وصادقت الصين حاليا على استخدام لقاحي مختبري سينوفارم بجرعتين وكانسينو بيولوجيكس بجرعة واحدة للبالغين، كما باشر المختبران تجارب سريرية على القاصرين.

وأفاد المسؤول في وزارة الصحة الصينية تشينغ تشونغوي، الأحد، بأن هناك 20 لقاحا صينيا حاليا في مرحلة التجارب السريرية.

وصادقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي سينوفاك وسينوفارم للبالغين، ويجري استخدامهما في عدد من الدول.

من جهة أخرى، صادق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك للفتيان اعتبارا من سن 12 عاما.