صحة ورشاقة

كورونا في ليبيا.. 243 إصابة جديدة و3 وفيات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 242 آخرين، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 109 إصابات و204 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 187 ألفًا و928 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و143 حالة نشطة، ووفاة 3149 شخصًا.


وفي وقت سابق، نفى النقيب العام لأطباء ليبيا، محمد الغوج، في تصريحات لـ"الخليج 365"، وجود مرض الفطر الأسود الذي تسبب انتشاره حول العالم في مخاوف بالبلاد.

وأشار إلى أن مركز الأمراض السارية والمتوطنة لم يرصد أي حالة مصابة بهذا المرض حتى الآن، الذي قال إنه قديم ولا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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