شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب التعطل المفاجئ لمواقع الإنترنت الكبرى حول العالم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت العديد من مواقع الإنترنت في العالم للعطل، بينها وسائل إعلام كبرى صباح الثلاثاء.

ومن المواقع التي تعطلت: موقعا «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» الأمريكيين، وصحيفة «لوموند» الفرنسية وموقع «أمازون»، وصيحفتا «الجارديان» و«فاينانشال تايمز»، البريطانيتان.

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء أيضا، وتعذر الدخول إليه.

وتعذر الدخول مؤقتا لموقع «بي.بي.سي» البريطاني قبل عودته إلى الخدمة.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10،00، بالتوقيت العالمي الموحد (جرينتش).

وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكن عددا من المواقع عاد للعمل لاحقا.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس أن سبب انقطاع الخدمة عن تلك المواقع ناجم عن تعطل شركة للحوسبة.