شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يستعد لإطلاق ميزة جديدة لمن لديهم أكثر من 10000 متابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت منصة تويتر في وقت سابق من هذا العام أنها تطور ميزة Super Follows التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.

وقامت باحثة التطبيق جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong بتغريد لقطات شاشة لما تقول إنه كيفية ظهور الميزة.

ووفقًا للباحثة، فإن برنامج Super Follows يقتصر على مستخدمي تويتر الذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المستخدمين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يوماً الماضية. ويبلغون من العمر 18 عاماً على الأقل.

وكما أشارت تويتر، فإن إحدى الميزات الرئيسية لـ Super Follows هي المحتوى الإضافي، مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.

وكشفت وونغ أيضاً قائمة بفئات المحتوى التي يختار مستخدمو Super Follows من بينها لوصف المحتوى الخاص بهم، مثل: الرياضة أو البث الصوتي.

وأشارت إلى أن محتوى البالغين وOnlyFans مدرجان على أنهما منصات محتوى جنباً إلى جنب مع فيسبوك ويوتيوب وSubstack وPatreon وTwitch.