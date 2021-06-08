شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على أول دواء لـ ألزهايمر بعد 20 عاما من المعاناة من مضاعفات المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA على اعتماد أول دواء جديد يعالج مرض ألزهايمر منذ ما يقرب من 20 عاما، عانى خلالها الملايين مع مضاعفات المرض التى تصل لحد الوفاة، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.





وذكرت الهيئة الأمريكية أنها وافقت على الدواء بناءً على نتائج الدراسة التى أظهرت مدى قدرته وفاعليته على مرضى ألزهايمر وليس مجرد الأعراض فقط مثل القلق والأرق.

وكان العقار الجديد تم تطويره من قبل إحدى شركات الأدوية الأمريكية بالتعاون مع شركة يابانية أخرى، وثبتت قدرته من خلال التجارب السريرية على إبطاء التدهور العقلى لدى المرضى، بجانب فاعليته فى تقليل الكتل الضارة من اللويحات فى الدماغ التى تسهم أيضا فى إبطاء الخرف.

وبعد الموافقة على الدواء وبموجب شروط ما يسمى بالموافقة العاجلة، تطلب هيئة الأغذية والأدوية من الشركة المصنعة للعقار إجراء دراسة متابعة لتأكيد الفوائد للمرضى، وإذا فشلت الدراسة فى إظهار الفعالية يمكن للهيئة الأمريكية سحب الدواء من السوق والتراجع عن موافقتها.

وأوضحت الشركة المصنعة أن أول عقار لـ ألزهايمر سيكلف نحو 56 ألف دولار مقابل عام من العلاج، وقالت إن السعر لن يتم رفعه لمدة أربع سنوات.

جدير بالذكر أن هناك نحو 6 ملايين شخص يعانون في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم من مرض ألزهايمر، الذى يهاجم تدريجياً مناطق الدماغ اللازمة للذاكرة والتفكير والتواصل والمهام اليومية الأساسية، وفى المراحل الأخيرة من المرض، يفقد المصاب القدرة على البلع.