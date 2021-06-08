كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - جدول المحتوى

1. ما كمية الماء التي يجب أن يتناولها الأطفال؟

2. أعراض تسمم الماء عند الأطفال

3. أسباب تسمم الماء عند الأطفال

4. علاج لتسمم الماء عند الأطفال

5. نصائح لمنع تسمم الماء عند الأطفال

يعتبر الماء مورداً أساسياً يُطلق عليه أيضاً "عنصر غذائي حيوي" لبقاء الإنسان، يحتاج الأطفال للماء مثل البالغين، ولكن تقديم كميات أكبر من الماء للأطفال احياناً تسبب تغيرات فسيولوجية شديدة، مثل انخفاض درجة حرارة الجسم، تُعرف هذه الحالة باسم تسمم الماء، تسمم الماء عند الأطفال أمر نادر الحدوث، ولكنه ممكن عندما يتغذى الأطفال بكميات زائدة من الماء، غالباً من خلال التخفيف الزائد للحليب.

1. ما كمية الماء التي يجب أن يتناولها الأطفال؟

تسمم

التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليحدثنا عن تسمم الماء عند الأطفال، وقال يجب ألا يشرب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الماء.

تلبية متطلبات الترطيب الخاصة بهم في هذا العصر على النحو الأمثل من خلال حليب الثدي، وبالتالي، فإن تزويدهم بالماء يمكن أن يعرضهم لخطر التسمم بالمياه، من ستة أشهر إلى 12 شهراً، (يمكنك تقديم 0.5 إلى 1 كوب يوميًا) من الماء لطفلك كل يوم إذا لزم الأمر.

كمية الماء الموصى بها والرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية كافية لتلبية متطلبات الرضيع من الماء. ومع ذلك، في بعض الحالات، مثل الطقس الحار والمرض، لا ينبغي أن يكون شرب الماء الزائد مشكلة، ومع ذلك، احذري من جعلها عادة.

2. أعراض تسمم الماء عند الأطفال

تسمم الماء

تسبب المياه الزائدة في الجسم نقص صوديوم الدم، حيث تنخفض مستويات الصوديوم في الجسم بشكل غير طبيعي. يمكن أن يؤثر على وظائف عدة أعضاء، بما في ذلك الدماغ.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض الشائعة عند الأطفال المصابين بنقص صوديوم الدم.

بول نقي بشكل غير عادي

الدوخة والخمول

التهيج والانزعاج في الطفل

انخفاض درجة حرارة الجسم (انخفاض حرارة الجسم) أقل من 97 درجة فهرنهايت (36 درجة مئوية)

الغثيان والقيء

تورم في الأطراف، أي الذراعين والساقين والوجه

التنفس غير المنتظم

في الحالات القصوى، قد يؤدي تسمم الماء إلى نوبات وغيبوبة. إذا لاحظت أياً من هذه الأعراض على طفلك، فاستشر طبيب الأطفال.

3. أسباب تسمم الماء عند الأطفال

تسمم الماء

تغذية المياه والعصائر المخففة: لا يحتاج الأطفال حتى سن ستة أشهر إلى الماء. يتم تلبية احتياجاتهم المائية على النحو الأمثل من خلال الرضاعة الطبيعية الحصرية أو الرضاعة الصناعية.

ومع ذلك، قد يبدأ بعض الآباء في تغذية أطفالهم بالماء والعصائر المخففة للحفاظ على رطوبتهم وتوفير التغذية لهم. وهي غير مناسبة للصغار لأن كليتيهم غير ناضجة لمعالجة الماء.

تركيبة التغذية المخففة بشكل مفرط: تتطلب العلامات التجارية المختلفة للصيغة كميات مختلفة من الماء لتحضيرها. ينصح الخبراء الآباء باتباع التعليمات الموجودة على العبوة واستخدام نسبة الخلط كما هو مذكور. من الأهمية بمكان أن استخدام كمية أقل من الماء، مما هو مذكور يمكن أن يجعل الصيغة كثيفة للغاية، مما قد يؤدي إلى الإمساك عند الأطفال. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من الماء إلى تخفيف التركيبة، مما يخل بتوازن الإلكتروليت وتناول العناصر الغذائية، مما يزيد من خطر تسمم الماء.

التغذية من الكوب: ينصح الخبراء بالتخلص التدريجي من استخدام الزجاجة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 شهراً، وهكذا، يبدأ الأطفال في شرب الماء من الأكواب، مما يجعلهم يبتلعون الماء الزائد عندما لا يخضعون للرقابة.

4. علاج لتسمم الماء عند الأطفال

تسمم الماء

تسمم الماء عند الأطفال هو حالة لا يمكنك علاجها في المنزل لذلك، إذا أظهر طفلك أعراض الإفراط في تناول الماء، فمن المستحسن أخذ طفلك إلى الطبيب، اعتماداً على شدة الأعراض، سيقوم الطبيب برسم خطة علاجية لاستعادة توازن الكهارل في الجسم وحل الأعراض.

في معظم الحالات، يؤدي تقييد كمية الماء التي يتناولها الطفل والسماح للماء الزائد بالخروج من الجسم عن طريق التبول إلى حل هذه الحالة. ومع ذلك، في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بمدرات البول واستعادة مستويات الصوديوم من خلال محلول ملحي وريدي.

5. نصائح لمنع تسمم الماء عند الأطفال

طفلك يستهلك الماء

فيما يلي بعض النصائح البسيطة للتأكد من أن طفلك يستهلك الماء بشكل مناسب وبكميات مناسبة.

لا تعطي الماء للأطفال دون سن ستة أشهر، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر تناول (0.5 إلى 1 كوب / يوم) من الماء كل يوم.

تحدثي إلى طبيب الأطفال لمعرفة كيفية تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من الجفاف وما إذا كان يجب عليك تقديم الماء له. حتى في الطقس الحار، قد لا يحتاج الأطفال إلى الماء، وقد تكون الرضاعة الطبيعية كافية.

لا تتركي الطفل أبداً دون رقابة عندما يشرب الماء من الكوب وأثناء الاستحمام، قد يؤدي ترك الطفل دون مراقبة إلى ابتلاع الماء الزائد بشكل عرضي.

تسمم الماء عند الأطفال أمر نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة، مثل النوبات، يمكن تجنب ذلك من خلال البقاء يقظة بشأن كمية الماء التي تطعمينها لطفلك، واتباع نسبة التخفيف المناسبة أثناء تحضير التركيبة، بشكل عام، يمكن الوقاية من تسمم الماء بسهولة إذا حافظت على كمية الماء التي يتناولها الطفل دون زيادة أو نقصان.