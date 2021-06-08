فوائد الشوكولاتة الداكنة.. للحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - للمرأة مع الشوكولاتة حكاية لا تنتهي؛ فهي تتناولها عند الفرح ومع لحظات الحزن والغضب؛ وتأخذ قالبين أو ثلاثة منها إذا أرادت تغيير مزاجها أو التخفيف من حدة توترها، وهي تعلم أن الشوكولاتة تعطي جرعة من السعادة والراحة النفسية، والأهم.. أن تناول الحامل لها بانتظام خلال الحمل يُفيدها من الناحية الصحية، ولها تأثيرها أيضاً على الجنين. عن الكمية الآمنة المسموح بها في أثناء الحمل، ومدى تأثيرها على الجنين.. وعن الشوكولاتة الداكنة تحديداً تحدثنا خبيرة الصحة الغذائية الدكتورة نهى ياسين
كمية الشوكولاتة وفقاً للظروف الصحية
- إذا كانت السيدة مصابةً بسكري الحمل؛ فمن الأفضل أن تتوقف عن تناول الشوكولاتة، أو تناولها باعتدال، والحرص على اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على سكر أقل من شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة البيضاء
- تناول الشوكولاتة بإفراط يجعل المرأة الحامل تشعر بالشبع تجاه أغذية مختلفة ذات قيمة غذائية أعلى وضرورية لجسمها، بالإضافة لكونها تحتوي سعراتٍ حراريةً عاليةً تُسبب زيادةً في الوزن
- على الحامل أن تُحدّد كميةً معينةً من الشوكولاتة تتناولها يومياً على شكل قطع شوكولاتة، أو شرب كوب من اللبن والشّوكولاتة الدافئة لتعطيها الطاقة وتمدها بفوائد الكالسيوم الموجود بالحليب
- تناول الكثير من الشوكولاتة أثناء الحمل قد يعني الحصول على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية؛ مما قد يؤدي لزيادة الوزن، وقد يترتب على ذلك الإصابة بالإعياء والدوالي وارتفاع ضغط الدم، وزيادة فرصة الخضوع للولادة القيصرية
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة أثناء الحمل
- تضبط مستوى الكولسترول.. شريطة أن تختار المرأة الحامل أنواع الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسكر، مثل الشوكولاتة الداكنة، التي تخفض نسبة الكولسترول
- تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الثيوبرومين التي تعزز المناعة ضد التسمم، وبالتالي تحمي من خطر إصابة الأم بتسمم الحمل، والذي يتسبب في الولادة المبكرة ويهدد حياة الجنين
- إضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة والالتهاب التي تعزز من صحة الحامل طوال فترة الحمل، كما أنها تحمي الحامل من التقلبات المزاجية الحادة؛ مثل اكتئاب الحمل الذي قد يهدد استمرارية الحمل ويسبب مضاعفات خطرة
- وتحتوي الشوكولاتة على حمض أميني لازم لإنتاج هرمون السيروتونين، أو كما يُعرف بهرمون السعادة، لذا فإن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل يعمل كمهدئ طبيعي للحامل، ويُعزز الحالة المزاجية ويقي من اكتئاب الحمل
- تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة منخفضة من السكريات والدهون، كما أن مركبات الفلافونويد الموجودة فيها ترفع مستويات الكولسترول الجيدة، وتحد من أكسدة الكولسترول الضار وتنظم مستويات السكر في الدم
- الشوكولاتة الداكنة مصدر جيد للحديد والمغنيسيوم؛ إذ يحتوي 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 67% من الاستهلاك اليومي الموصى به من الحديد و58% من المغنيسيوم
- تلعب مضادات الأكسدة في الشوكولاتة الداكنة دوراً بارزاً في الوقاية من أمراض القلب؛ فهي تدعم نظام القلب والأوعية الدموية، الشوكولاتة الأغمق أفضل للقلب
- تناول الشوكولاتة يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 70% تقريباً؛ خمس حصص في الأسبوع منها، يقي من تسمم الحمل، خاصةً في الثلث الأخير من الحمل
- تحسن الشوكولاتة الداكنة المزاج عن طريق رفع مستويات الإندورفين والسيروتونين في الدماغ، كما أن تناول40 غراماً من الشوكولاتة الداكنة يومياً لمدة أسبوعين يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد)
الشوكولاتة الداكنة وتأثيرها على الجنين
- تحتوي الشوكولاتة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، لذا فإن تناولها أثناء الحمل يمد الجنين بعديد من العناصر الغذائية، التي يحتاجها لينمو ويتطور بشكل سليم
- تحتوي على نسبة عالية من مركبات "فلافانول" التي تعزز نمو الجنين والمشيمة، وكلما كان لون الشوكولاتة داكناً، كانت محتوياتها من مادة الفلافانول أكبر
- الأمهات اللاتي يتناولن مقدار 30 جراماً يومياً من الشوكولاتة.. ينجبن أطفالاً أكثر حيوية وسعادة؛ بسبب المادة الكيميائية الموجودة بالشوكولاتة- الفينيلامين-، وهذه المادة المحسنة للمزاج تنتقل من الأم إلى الجنين
- وكذلك أطفال النساء اللاتي كن يتناولن الشوكولاتة حالة معاناتهن من القلق، فهم يتمتعون بقدرة أكبر على التعامل مع المواقف المختلفة مقارنةً بالأطفال الآخرين
أضرار الشوكولاتة للحامل
- الشوكولاتة آمنة تماماً لتناولها في أثناء الحمل.. إن تناولتها الحامل بكميات معتدلة، ولكن الإفراط في تناولها قد يصاحبه عديد من المخاطر بسبب محتواها العالي من السكر والكافيين
- حيثُ أظهرت الأبحاث أن تناول كثير من السعرات الحرارية وكميات عالية من السكر المضاف أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية سلبية لكل من الأم والجنين معاً
- مخاطر مثل.. سكري الحمل، زيادة الوزن، تسمم الحمل، الولادة المبكرة، لهذا يفضل أن تحافظ الحامل على تناول السكر المضاف من دون إفراط؛ لتجنب هذه المضاعفات المحتملة
أضرار الكافيين في الشوكولاتة
- والكافيين من المكونات الموجودة في الشوكولاتة.. والتي ترتبط بآثار جانبية على الحامل؛ حيث إن الإفراط في تناول الكافيين يرتبط بارتفاع مخاطر الإجهاض
- لذلك من المهم الحفاظ على تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة- 200 ملليجرام - من الكافيين على مدار اليوم أو أقل يومياً أثناء الحمل
- ويُفضل الشوكولاتة الداكنة، فكلما كانت داكنة قل محتوى السكر فيها، لذا راقبي نسبة الكافيين الموجودة على ألواح الشوكولاتة
محتوى الأنواع المختلفة من الشوكولاتة من الكافيين
- 50 جراماً من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على 50 ملليجراماً من الكافيين
- 50 جراماً من الشوكولاتة بالحليب: تحتوي على 25 ملليجراماً من الكافيين
- 50 جراماً من الشوكولاتة البيضاء: لا تحتوي على أي كافيين
- مع العلم أن الشوكولاتة البيضاء تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.. ما لم تزد كمية الشوكولاتة التي تتناولها الحامل عن 20 جراماً