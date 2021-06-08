فوائد الشوكولاتة الداكنة.. للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - للمرأة مع الشوكولاتة حكاية لا تنتهي؛ فهي تتناولها عند الفرح ومع لحظات الحزن والغضب؛ وتأخذ قالبين أو ثلاثة منها إذا أرادت تغيير مزاجها أو التخفيف من حدة توترها، وهي تعلم أن الشوكولاتة تعطي جرعة من السعادة والراحة النفسية، والأهم.. أن تناول الحامل لها بانتظام خلال الحمل يُفيدها من الناحية الصحية، ولها تأثيرها أيضاً على الجنين. عن الكمية الآمنة المسموح بها في أثناء الحمل، ومدى تأثيرها على الجنين.. وعن الشوكولاتة الداكنة تحديداً تحدثنا خبيرة الصحة الغذائية الدكتورة نهى ياسين

تناول الكثير من الشوكولاتة أثناء الحمل قد يعني الحصول على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية؛ مما قد يؤدي لزيادة الوزن، وقد يترتب على ذلك الإصابة بالإعياء والدوالي وارتفاع ضغط الدم، وزيادة فرصة الخضوع للولادة القيصرية

على الحامل أن تُحدّد كميةً معينةً من الشوكولاتة تتناولها يومياً على شكل قطع شوكولاتة، أو شرب كوب من اللبن والشّوكولاتة الدافئة لتعطيها الطاقة وتمدها بفوائد الكالسيوم الموجود بالحليب

تناول الشوكولاتة بإفراط يجعل المرأة الحامل تشعر بالشبع تجاه أغذية مختلفة ذات قيمة غذائية أعلى وضرورية لجسمها، بالإضافة لكونها تحتوي سعراتٍ حراريةً عاليةً تُسبب زيادةً في الوزن

إذا كانت السيدة مصابةً بسكري الحمل؛ فمن الأفضل أن تتوقف عن تناول الشوكولاتة، أو تناولها باعتدال، والحرص على اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على سكر أقل من شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة البيضاء

تضبط مستوى الكولسترول.. شريطة أن تختار المرأة الحامل أنواع الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسكر، مثل الشوكولاتة الداكنة، التي تخفض نسبة الكولسترول

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الثيوبرومين التي تعزز المناعة ضد التسمم، وبالتالي تحمي من خطر إصابة الأم بتسمم الحمل، والذي يتسبب في الولادة المبكرة ويهدد حياة الجنين

إضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة والالتهاب التي تعزز من صحة الحامل طوال فترة الحمل، كما أنها تحمي الحامل من التقلبات المزاجية الحادة؛ مثل اكتئاب الحمل الذي قد يهدد استمرارية الحمل ويسبب مضاعفات خطرة

وتحتوي الشوكولاتة على حمض أميني لازم لإنتاج هرمون السيروتونين، أو كما يُعرف بهرمون السعادة، لذا فإن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل يعمل كمهدئ طبيعي للحامل، ويُعزز الحالة المزاجية ويقي من اكتئاب الحمل

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة منخفضة من السكريات والدهون، كما أن مركبات الفلافونويد الموجودة فيها ترفع مستويات الكولسترول الجيدة، وتحد من أكسدة الكولسترول الضار وتنظم مستويات السكر في الدم

الشوكولاتة الداكنة مصدر جيد للحديد والمغنيسيوم؛ إذ يحتوي 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 67% من الاستهلاك اليومي الموصى به من الحديد و58% من المغنيسيوم

تلعب مضادات الأكسدة في الشوكولاتة الداكنة دوراً بارزاً في الوقاية من أمراض القلب؛ فهي تدعم نظام القلب والأوعية الدموية، الشوكولاتة الأغمق أفضل للقلب

تناول الشوكولاتة يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 70% تقريباً؛ خمس حصص في الأسبوع منها، يقي من تسمم الحمل، خاصةً في الثلث الأخير من الحمل