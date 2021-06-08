كيفية تعليم الطفل التهجئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - لم تعد أساليب التربية الحديثة غريبة على الأهالي، فمن منّا لا يبدأ بتعليم ابنه القراءة عندما يبلغ 3 سنوات، القليل فقط هم من يجهلون ذلك، لكن طرق التهجة بحاجة دائماً لتمكين الآباء منها، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالطفل الأول، "الخليج 365 وطفلك" نقدم أهم قواعد التهجئة، لمساعدة الأطفال في نطق الأحرف، والتعرّف عليها وقراءتها. بعد استشارة خبراء الخليج 365.

طرق عملية لتعليم القراءة والكتابة

علموه الكلمات الثلاثية

1 - دعوا الطفل يتعرف على صوت كل حرف على حدة، ويميز شكل كل حرف وصوته.

2 - علّموه الكلمات الثلاثية السهلة التي يمكن نطقها بكل سهولة، مع تكرار كلمة واحدة على مسامع الطفل حتى تركز في عقله ثم اختيار كلمة أخرى جديدة.

3 - اكتبوا الحروف بشكل كبير على ورق مقوى ملون، واطلبوا من الطفل القفز على تلك الحروف تلك الفكرة سوف تعمل على تثبيت شكل الحروف مع اللعب والمرح.

4 – كونوا حريصين على قراءة الحروف بشكل بطيء، وصوت عال، حتى يتمكن الطفل من استيعابها، مع توضيح مخارج الحروف.

أساليب التهجئة باللعب

التعليم عن طريق اللعب

طريقة التجزئة

تكمن تلك الطريقة في القيام بتجزئة كلمة معينة ثم العمل على تركيب تلك الكلمة مرة ثانية.

استخدام الألعاب

هناك العديد من الألعاب التي يمكن استخدامها لتعليم القراءة بسهولة عليكم فقط اختيار اللعبة المناسبة لمهارات طفلكم.

الصورة والكلمة

تلك الطريقة تعتمد على ربط الكلمة بالصورة التي توضح معناها، وهي لها تأثير قوي في تعلم الطفل القراءة بكل سهولة، حيث إن الصور والرسومات تجذب الطفل وتساعد على ترسيخ الكلمة في عقله.

طريقة النقاط

يتم كتابة الحرف للطفل على هيئة نقاط، وعلى الطفل القيام بتوصيل هذه النقاط حتى يظهر له الحرف الصحيح، يتم كتابة الحرف الواحد أكثر من 20 مرة حتى يفهمه ويحفظه.

خطوات الطريقة التركيبيّة في تعليم الأحرف العربية

علميهم التهجئة كل يوم

1 - تدريبُ الطفل على قراءة جميع الحروف العربيّة (الأحرف الساكنة) كل حرفٍ على حدة.

2 - تدريب الطفل على حُروف المد وهي: (أ - و - ي) بحيث يجب مدّها بالشكل المناسب عند قراءتها.

3 - بعد أن يتعلّم الطفل قراءة جميع الحروف والمد يجب تعليمهُ طريقة ربط حروف المد مع بعضها البعض مثل: (با - بو - بي - وب) فهذه المقاطع تساعدهُ على فهم أغلب المقاطع الأخرى وتُسهّل عليه.

4 - بعد أن يتعرّف الطفل على قدر كبير من ربط حرفين مع بعضها البعض ويتمكّن منها بعدها يتم تدريبه على طريقة تهجئة الكلمات، مثل (خالي - داري - حديث - صلاة).

5 - عمل أوراق فيها قدر كبير من الكلمات وتعليم تهجئتها لهُ كُلّ يوم.

6 - تدريبُ الطفل على قراءة ( الـ ) كحرفٍ واحد مثل: (المعرفة - الكتب).

7 - تعليم الطفل قراءة الأحرف الساكنة وقراءتها حرف واحد أثناء التهجئة.

8 - بعد التأكد من أداء الطفل في جميع النقاط السابقة هنا يجب تعليمهُ قراءة كلمة كاملة وتقطيعها مثل: (المدرسة: الـ مدّ ر سةُ ).

تطوير مهارات الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التهجئة

تطوير مهارات الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التهجئة

1- اكتب كلمة غير معروفة للطفل على اللوح أو على ورقة ومن ثم لفظها.

2- اطلب من الطفل أن ينظر إليها ويسميها.

3- اطلب منه أن يتتبع أحرف الكلمة، ويرسمها في الهواء، بينما هو ينظر إليها اسمح للطفل أن يسمي كل حرف من حروفها. ويسمح هذا الإجراء للطفل بتصور الكلمة بشكل أكثر دقة.

4- امسح الكلمة أو قـم بتغطيتها، واطلب منه أن يرسمها في الهواء ويقرأها في نفس الوقت.

5- أعـد الخطوة الثالثة إذا كان ذلك ضرورياً.

6- اجعل الطفل يتتبع الكلمة ويرسمها في الهواء، ويلفظها في نفس الوقت إلى الحد الذي يشعر فيه الطفل بأنه قادر على تذكرها بشكل صحيح.

7- اطلب من الطفل أن يكتب الكلمة من الذاكرة وينطق بها، أعد هذا الإجراء عند الضرورة .

8- درس كلمة أخرى بنفس الطريقة.

9- اطلب من الطفل أن يرسم الكلمة الأولى في الهواء ومن ثم يكتبها من الذاكرة.

10- عندما يكون الطفل قد تعلم تهجئة الكلمة الأولى وكلمة أخرى من الذاكرة، اكتب الكلمة في الدفتر الخاص بتقدم الطفل، حيث يعتبر هذا الدفتر سجلاً خاصاً بالطفل وكذلك برنامجاً للمراجعة, ويمكن استخدامه أيضاً لتسجيل عدد الكلمات التي تعلمها الطفل كل يوم.

11- استخدم الكلمات المتعلمة في الجمل والواجبات المدرسية حيثما كان ذلك ممكناً.