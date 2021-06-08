بامبرز تحتفي بإمكانات جميع الأطفال عبر إطلاق حملة: "وراء كل الأبطال"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - "وراء كل الأبطال"، هي حملة أطلقتها بامبرز، العلامة الرائدة في مجال منتجات العناية بالأطفال، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المؤثرين والرواد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمركز الفكرة الرئيسية للحملة حول أهمية الأطفال بالنسبة للأهل، الذين يعتبرون أطفالهم بمثابة أبطال حقيقيين منذ اليوم الأول لولادتهم، كما تسلط الحملة الضوء على الجهود والإرادة والتصميم الذي يظهره هؤلاء الأطفال في مواجهة التحديات اليومية أثناء اللعب، وأهميتها في بناء شخصياتهم وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المستقبلية على نحو متكامل.

طفولة مميزة

يحتفل فيلم "وراء كل الأبطال" بالإمكانات المستقبلية للأطفال، والتي يمكن الاستفادة منها على نحو شامل، عبر تبني تجارب جديدة والتعرف على جوهر الاستكشاف في سن مبكرة. تدعم بامبرز، بصفتها علامة رائدة عالمياً في ابتكار أفضل أنواع الحفاضات للأطفال، مسيرة هؤلاء الأبطال الصغار منذ الخطوة الأولى، مع مساندة الأهل عبر مختلف المجالات لضمان النجاح المستقبلي لأطفالهم.

وتعليقاً على الحملة، قال كريم الفقي نائب رئيس وحدة رعاية الأطفال لدى بروكتر آند جامبل: تؤمن بامبرز بأهمية التركيز على تربية الطفل وتوجيهه خلال الفترة الأولى من حياته، نظراً لأهمية هذه المرحلة في بناء شخصيته وتمكينه من استشراف مستقبل ناجح. وتحتفي حملتنا الجديدة بدور الوالدين وثقتهم الراسخة بالدور الريادي لأطفالهم، ما يُساهم في إحداث فرق إيجابي ملحوظ لدى الصغار، عبر تحفيزهم على الاستكشاف ومنحهم طفولة مميزة تمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً. لقد كان من الرائع حقاً، أن نتعاون مع الأبطال الرواد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتسليط الضوء على سعيهم المستمر للنجاح والتميز، باعتباره مصدر إلهام للجميع".

مشاركات النجمات

يشارك في فيلم "وراء كل الأبطال" مجموعة من الأبطال الملهمين في دول مجلس التعاون، حيث يتم استعراض جيل جديد من الآباء الذين يعملون بكل ما استطاعوا من قوة، لدعم أطفالهم وتمكينهم من كتابة فصول نجاحهم عبر مختلف مراحلهم الحياتية. وسيبدأ الفيلم مع الرياضية زهرة لاري، أول متزلجة على الجليد من الإمارات، وأول متزلجة ترتدي الحجاب في العالم، وقد استطاعت بفضل الدعم المستمر من أسرتها، في تحقيق حلمها للمشاركة في مباريات التزلج العالمية.

تتبعها الكاتبة دانا البلوشي، البالغة من العمر 12 عاماً، والتي تعتبر أصغر مؤلفة في الإمارات العربية المتحدة. كما تعتبر أول طفلة إماراتية متدربة كرائدة فضاء في وكالة ناسا. وتشارك دانا في برامج متنوعة في مجالات الطيران وإدارة الفضاء، وتحمل العديد من الشهادات من وكالة ناسا.

كما شاركت في الفيلم النجمة حورية الطاهري التي لعبت دوراً حيوياً في الارتقاء بمكانة كرة القدم النسائية في منطقة الخليج. وهي أول مدربة كرة قدم في المنطقة ومدربة منتخب كرة القدم الإماراتي للسيدات.

وتتمثل فلسفة بامبرز في التعرف على الطرق الفريدة والممتعة التي تسعد الأطفال عند خوض تجاربهم الخاصة، وتمكنهم من عيش لحظات رائعة وتحقيق إنجازاتهم الأكثر أهمية. وتجسيدًا لقيم التفاؤل والنجاح، يبلور فيلم "واء كل الأبطال" رؤية جديدة ومبتكرة للنجاح في مسيرة الطفل نحو مستقبل مشرق. وقد تم الإعلان عن الحملة على جميع المنصات، بما في ذلك القنوات الرقمية والاجتماعية وقنوات البث التلفزيوني والإذاعي.

لمعرفة المزيد عن حملة بامبرز " وراء كل الأبطال"، يمكنكم مشاهدة المقطع التالي: وراء كل الأبطال.

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