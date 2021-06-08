طرق تعزيز فرصة الحمل بولد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - لا زال العلم يقف حائراً بخصوص الدراسات والتجارب التي يمكن أن تقوم بها الحامل بنفسها لكي تزيد من فرص تحديد جنس الجنين، ولذلك فهناك عدة طرق أثبتت أنها ناجحة وترفع فرص الحمل بولد مثلاً، وبعضها لا يزيد عن كونه خرافة أو معتقدات متداولة، ولذلك تقدم لك الدكتورة علياء زين الدين، إختصاصية النساء والولادة بعض الطرق العلمية التي تفيد في رفع فرص الحمل بولد كالآتي.

طريقة " شيلتز" لتحديد جنس الجنين

طريقة شيلتز

تعيش النطف وتنتعش في الوسط القاعدي في حال كانت حاملة للكروموسوم الذكري X.

من المعروف أن االنطفة التي تحمل كروموسوم y تكون حاملة لرأس على شكل مستدير.

والنطف التي تحمل الكروموسوم x تكون حاملة لرأس بيضاوي وتكون كبيرة الحجم عن تلك المستديرة.

وبالتالي فقد اكتشف العلماء أن النطف تعيش في بيئة معينة من حيث الحمضية والقاعدية.

وقد توصل العالم روفريك شيتلز أن البيئة المفضلة لإنجاب الذكر هي البيئة القاعدية، ولذلك يمكن للمرأة القيام بغسول خاص هو الغسول القاعدي في البيت والمكون من بيكربونات الصودا.

السعرات الحرارية في الطعام وجنس الجنين

السعرات الحرارية تتحكم بنوع الجنين