مطلب مقاطعة البنات في اللعب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - يكثر الشجار، في "أوقات اللعب اليومية"، خصوصاً إذا جمع اللعب الأصدقاء أو أبناء العمومة، أو أبناء الجيران .. شجار قد يصل إلى حد الصراعات، وفي كثير من الأحيان، بشكّل الصبيان تحيزاً كبيراً ويتفقون على مقاطعة الفتيات أثناء اللعب، وعدم مشاركتهم الألعاب، ومن أجل علاقة أفضل، يقترح عليك خبراء "الخليج 365 وطفلك"، مجموعة من النصائح والإرشادات لتحدي من هذه المشاكسات.

كيف تتصرفين؟

1 – تعليم المبادرة

علّميهم المبادرة

إن الهدف من أوقات اللعب هو تحقيق المتعة والتعلم للأطفال، فعلمي الأطفال خطوة المبادرات لجمع الطرفين، وتعرفي على حيلهم وخططهم أثناء وقت اللعب! فغالباً ما تكون فكرة مقاطعة البنات مطلب متفق عليه ولو ضمنياً قبل بدء اللعب.

2 – شاركيهم اللعب لتعرفي المشكلة

شاركيهم اللعب

أظهري حماسك وسعادتك بأن يجتمع الأطفال أولاد وبنات في اللعب، وإذا لاحظت أن هناك خلافاً سيقع بين الطرفين، حاولي اللعب معهم ولو نصف ساعة، نظمي فيها لعبتهم من خلال أخذ دور المعلّق، لكن لا توبخيهم، بل حاولي أن تجمعي بينهم، حتى لو قسموا اللعبة إلى فريقين، صبيان وبنات.

3 – حددي العلاقة بين الطرفين

حددي العلاقة بين الطرفين

من البداية، علميهم تقبل الربح والخسارة، ليكونوا مجتمعين على روح الفريق الرياضية، واطلبي منهم ألا يسيئوا التعامل مع الفتيات في اللعبة، لكن احذري أن يفهموا لأنهن أقل درجة، وعليهم مسامحتهن لأنهن ضعيفات، بل ضعي في أذهانهم أنهم يلعبون مع مربيات المستقبل.

4 - احترمي خيالهم في اللعب

احترمي خيالهم في اللعب

فقد يكون مطلب مقاطعة البنات، مجرد خطة في اللعبة، قومي فقط بوضع الحدود إذا كان اللعب يُمكن أن يؤدي إلى إيذاء عواطف الفتيات. فيما عدا ذلك كوني بمثابة الجمهور المنتبه والمقدر لما يراه. وشجعي أفكار الأطفال وإبداعاتهم.

5 - لا تكوني تربوية جداً

لا تكوني تربوية جداً

أي لا تأخذي فكرة مطلب مقاطعة البنات من جهة الصبيان، محمل الجد كثيراً، حتى لا ترسخي الفكرة في أذهانهم، فوجود بعض المشاكسات من الطرفين يساعدهم في تطورهم الاجتماعي. وخذي بعين الاعتبار أن هذا هو وقت اللعب للطفل مع التركيز على الاستمتاع وعلاقتهم ببعضهم بعد انتهاء اللعب.

6 – فاتحي طفلك بالموضوع

اعرفي منه سبب مقاطعة البنات

وذلك إذا لاحظت أن الخلاف شديد، لكن ليس في الوقت نفسه، بل انتظري حتى موعد العشاء مثلاً، وتكلمي معه عن سبب تصرف الصبيان في مقاطعة البنات أثناء اللعب، ستلاحظين أنه يضحك ويبرر الأمر بشكل طفولي، أما إذا ازدات عصبيته، ولاحظت أنه متحيّز جداً، فحاولي كشف السبب النفسي الذي ربما يكون وراء تصرف الطفل.

7 – علّمي طفلك الاعتذار

علّميه الاعتذار

إذا تم إيذاء مشاعر أي فتاة في اللعبة ربما بكلمة جارحة، علّمي طفلك كيفية الاعتذار منها عن الصبيان في الفريق، ولو عبر الهاتف، بحيث يفهم أن اعتذاره ليس تنازلاً بين طرفين بل هو تصرف محترم ولبق، يحدد تعامله مع الجنس الآخر في المستقبل.