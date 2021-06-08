شكرا لقرائتكم الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مشهد غير معتاد، ظهر مذيع في قناة "بي بي سي" البريطانية، وهو يرتدي "شورت"، وحذاء رياضيا أثناء تقديمه النشرة الإخبارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر المذيع شون لي، أثناء تقديمه الأخبار وهو يرتدي بذلة رسمية، وربطة عنق، ولكن بشكل مفاجئ فضحت كاميرات البرنامج أثناء التقاط مشاهد موسعة للاستوديو ارتداء الإعلامي البريطاني "الشورت"، ليتم الكشف عن ساقيه وهو يرتدي حذاء رياضياً من أسفل المنضدة، التي كان يجلس خلفها.

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واستمر لي بتقديم النشرة الإخبارية بهذا المظهر، والذي كان يتحدث عن قواعد السفر الجديدة في ظل جائحة كورونا، وأيضا الاضطرابات في السياسة الإسرائيلية، فيما يبدو أنه لم يكن يعلم بما يجري.

هذا وتوالت التعليقات الساخرة في مواقع التواصل حول الموقف "الغريب".