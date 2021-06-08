هل أعراض التهاب المثانة تختلف من طفلٍ إلى آخر؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

يعاني بعض الأطفال من التهاب المثانة، لكن تختلف الأعراض من طفلٍ إلى آخر، أو قد لا تظهر أي أعراض واضحة تشير إلى وجود هذا الالتهاب.



ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالتهاب المثانة من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل الرغبة الملحة في التبول والتبول بشكل متكرر والشعور بألم أثناء التبول وتغير لون البول، مع الشعور بضغط في أسفل منطقة الحوض، بحسب مجلة "إلتيرن" الألمانية.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن هذا الالتهاب غالبا ما يرجع إلى عدوى بكتيرية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض؛ نظرا لأنه في حال عدم العلاج سيهاجم الالتهاب الكلى ويلحق بها تلفيات جسيمة.

ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية، إلى جانب الإكثار من السوائل.