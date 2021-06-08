منذ 20 عاماً.. أول موافقة على دواء للزهايمر

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "الاثنين"، على أول دواء جديد لمرض الزهايمر منذ ما يقرب من 20 عاماً، متجاهلة تحذيرات مستشارين من أن العلاج الذي شهد جدلا طويلا لم يُظهر أنه يساعد في إبطاء المرض.



وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنها منحت الموافقة على العقار الذي طورته شركة "بيوجن" لمرضى الزهايمر. بحسب سكاي نيوز عربية.

وهذا هو الدواء الوحيد الذي قال المنظمون الأمريكيون إنه من المحتمل أن يعالج المرض الأساسي بدلا من إدارة أعراض مثل القلق والأرق.

ويرى خبراء أن قرار الموافقة قد يؤثر على الملايين من كبار السن من الأمريكيين وعائلاتهم، وربما يثير خلافات بين الأطباء والباحثين الطبيين ومجموعات المرضى.

وإن للدواء آثارًا بعيدة الأمد على المعايير المستخدمة لتقييم العلاجات التجريبية، بما فيها تلك التي تظهر فوائد إضافية فقط.

والدواء الجديد، الذي طورته "بيوجن" بالتعاون مع شركة "إيساي" اليابانية، لم يوقف التدهور العقلي، بل أبطأه في دراسة واحدة فقط. ويتم إعطاء الدواء على شكل محلول وريدي كل أربعة أسابيع.

وتطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من شركة الأدوية إجراء دراسة متابعة لتأكيد فوائد الدواء للمرضى.

وإذا فشلت الدراسة في إظهار الفعالية، يمكن لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب الدواء من السوق، رغم أنها نادرًا ما تفعل ذلك.