شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة لتحسين وظيفة الدماغ لدى الأطفال.. منها البيض والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للطعام المناسب أن يساعدك على تحسين ذاكرتك وتركيزك ووظيفة الدماغ، فالدماغ مثلها مثل باقي أعضاء الجسم تمتص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله، لذلك من المهم جدًا للأطفال أن يستهلكوا الأطعمة المغذية للغاية والتي تعمل على تقوية الدماغ، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. أطعمة مفيدة لتحفيز عمل الدماغ وتحسين الذاكرة لدى الأطفال:

1- دقيق الشوفان

الشوفان والدقيق الخاص به مصادر ممتازة للطاقة وللدماغ، فهي غنية بالألياف مما يمنح الأطفال شعورًا بالشبع لفترات أطول ويمنعهم من تناول الوجبات السريعة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات E و B المعقدة والزنك، والتي تساعد أدمغة الأطفال على العمل في أفضل حالاتها.

2- الأسماك الزيتية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومفيدة لنمو الدماغ وصحتها، الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي مكونات ضرورية لبناء خلايا الجسم، مثل السلمون والماكريل والتونة الطازجة والسلمون المرقط والسردين والرنجة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ويجب تناولها مرة واحدة في الأسبوع.

3- منتجات الألبان

يحتوي الحليب واللبن والجبن على نسبة عالية من البروتينات وفيتامينات ب الضرورية لنمو أنسجة المخ والنواقل العصبية والإنزيمات، وكلها تلعب أدوارًا مهمة في الدماغ، تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو ضروري لنمو الأسنان ولعظام قوية وصحية، وتختلف احتياجات الأطفال من الكالسيوم تبعًا لأعمارهم، ولكن يجب تناول مصدرين إلى ثلاثة مصادر غنية بالكالسيوم يوميًا، وإذا كان الطفل لا يحب الحليب فلا داعي للقلق، هناك طرق أخرى لتضمين منتجات الألبان في نظامه الغذائي مثل تناول الزبادى والجبن وغيرها من منتجات الألبان.

4- البيض

يساعد تضمين مزيج من الكربوهيدرات والبروتين وكمية صغيرة من الدهون الصحية لوجبة الإفطار الخاصة بطفلك فى الحفاظ على نشاطه طوال اليوم، فالبيض غني بالبروتين كما يحتوي على مادة الكولين التي تساعد على تنشيط الذاكرة.

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