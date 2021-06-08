كيف تؤثر الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل؟

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القاهرة - سامية سيد - ينصح الأمهات دائما بالرضاعة الطبيعية لطفلها وذلك لفوائده المذهلة لصحة الطفل والأم، حيث يحتوي على كمية مناسبة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة ومناعة الطفل وتقوية عضلاته ونموه الصحى، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد للرضاعة الطبيعية للطفل وهى:

1: يحتوي لبن الأم على أجسام مضادة مهمة

حليب الثدي مليء بالأجسام المضادة التي تساعد طفلك على محاربة الفيروسات والبكتيريا ، وهو أمر بالغ الأهمية في تلك الأشهر الأولى.

2: تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالالتهابات ومنها:

-التهابات الأذن الوسطى.

-التهابات الجهاز التنفسي.

-نزلات البرد والالتهابات.

-التهابات الأمعاء.

3:تقلل الرضاعة الطبيعية من أمراض الحساسية والربو والتهاب الجلد التأتبى والأكزيما.

4:الرضاعة الطبيعية مرتبطة بحماية الطفل من خطر الإصابة بمرض السكري .

5:الرضاعة الطبيعية مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بابيضاض الدم في مرحلة الطفولة.

4: حليب الأم يعزز وزن الطفل الصحي حيث تساعد الرضاعة الطبيعية على زيادة الوزن بشكل صحي وتساعد على الوقاية من السمنة لدى الأطفال.

5:الأطفال الذين يتغذون على حليب الأم لديهم أيضًا هرمون اللبتين في أنظمتهم أكثر من الأطفال الذين يرضعون لبن صناعى، و اللبتين هو هرمون رئيسي لتنظيم الشهية وتخزين الدهون.

6:الرضاعة الطبيعية قد تجعل الأطفال أكثر ذكاء

وهناك أيضا فوائد للرضاعة الطبيعية على صحة الأم وهى:

1: قد تساعدك الرضاعة الطبيعية على إنقاص الوزن

الرضاعة الطبيعية لا تحرق المزيد من السعرات الحرارية وبعد 3 أشهر من الرضاعة ، من المحتمل أن تواجه زيادة في حرق الدهون مقارنة بالأمهات غير المرضعات.

2:الرضاعة الطبيعية تساعد الرحم على الانقباض

أثناء الحمل ، ينمو الرحم بشكل كبير ، ويتوسع من حجم الكمثرى إلى ملء مساحة البطن بالكامل تقريبًا، وبعد الولادة يمر رحمك بعملية تسمى الالتفاف ، مما يساعده على العودة إلى حجمه السابق، و يساعد الأوكسيتوسين ، وهو هرمون يزداد طوال فترة الحمل ، في دفع هذه العملية.

3:الأمهات المرضعات أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب

النساء اللواتي يرضعن من الثدي أقل عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة ، مقارنة بالأمهات اللائي يفطمن مبكرًا أو لا يرضعن ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة مبكرًا بعد الولادة هم أيضًا أكثر عرضة لمشاكل الرضاعة الطبيعية ويفعلون ذلك لفترة أقصر.

4: الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر إصابتك بالأمراض

يبدو أن الرضاعة الطبيعية توفر لك حماية طويلة الأمد ضد السرطان والعديد من الأمراض.