أول دواء لمرض الألزهايمر يبصر النور لأول مرة منذ 20 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 1:08 صباحًا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على أول دواء جديد لمرض ألزهايمر منذ ما يقرب من 20 عامًا الذي طورته شركة “بيوجن” لمرضى ألزهايمر.

ووافق مسؤولو الصحة الحكوميون الأميركيون، اليوم الاثنين، على أول دواء جديد لمرض ألزهايمر منذ ما يقرب من 20 عامًا، متجاهلين تحذيرات مستشارين مستقلين من أن العلاج الذي شهد جدلا طويلا لم يُظهر أنه يساعد في إبطاء المرض المدمر للدماغ.

ويعتبر هذا الدواء الوحيد الذي قال المنظمون الأميركيون إنه من المحتمل أن يعالج المرض الأساسي بدلا من إدارة أعراض مثل القلق والأرق.

كما من المؤكد أن قرار الموافقة هذا، الذي قد يؤثر على الملايين من كبار السن وعائلاتهم، سيثير خلافات بين الأطباء والباحثين الطبيين ومجموعات المرضى. كما أن له آثارًا بعيدة الأمد على المعايير المستخدمة لتقييم العلاجات التجريبية، بما فيها تلك التي تظهر فوائد إضافية فقط.

والدواء الجديد، الذي طورته “بيوجن” بالتعاون مع شركة “إيساي” اليابانية، لم يوقف التدهور العقلي، بل أبطأه في دراسة واحدة فقط. ويتم إعطاء الدواء على شكل محلول وريدي كل أربعة أسابيع.

وتطلب إدارة الغذاء والدواء الأميركية من شركة الأدوية إجراء دراسة متابعة لتأكيد فوائد الدواء للمرضى. وإذا فشلت الدراسة في إظهار الفعالية، يمكن لإدارة الغذاء والدواء الأميركية سحب الدواء من السوق، رغم أنها نادرًا ما تفعل ذلك.